Naufragio Bayesian, riprendono le ricerche per trovare Hannah Lynch

MeteoWeb

Questa mattina sono riprese le ricerche dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera per ritrovare l’ultima persona dispersa nel naufragio del veliero britannico Bayesian, avvenuto all’alba di lunedì. Si tratta di Hannah Lynch, figlia minore del magnate Mike Lynch, il cui corpo è stato recuperato ieri mattina. Le ricerche di ieri, proseguite senza sosta, non hanno portato a nuovi ritrovamenti nelle cabine ispezionate dai sub e dagli speleosub. L’operazione è stata definita dai Vigili del Fuoco come “molto complessa“.

Finora, i sommozzatori hanno riportato a riva i corpi di Mike Lynch, del presidente di Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, di sua moglie Judith, del legale di Lynch, Chris Morvillo, e della moglie Nada, designer di gioielli, oltre a quello del cuoco di bordo, Recaldo Thomas, recuperato il primo giorno.

I sommozzatori che torneranno a esplorare il fondale a 50 metri di profondità, dove lo scafo giace adagiato, sul fianco destro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.