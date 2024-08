Naufragio Bayesian, per il recupero potrebbero volerci mesi

MeteoWeb

Il 19 agosto il veliero Bayesian è naufragato nel mare di Porticello, vicino Palermo, causando la morte di 7 persone, tra cui Hannah Lynch, figlia 18enne del magnate Mike Lynch, il cui corpo è stato recuperato ieri. Si avvia ora il complesso processo di recupero del veliero, un’operazione che potrebbe richiedere settimane o mesi per essere completata. La responsabilità del recupero ricade sulla società proprietaria del Bayesian, Revtom Ltd, gestita da Angela Bacares, moglie di Mike Lynch. La gestione del superyacht era affidata al broker Camper & Nicholsons, che ha gestito le operazioni logistiche per i sopravvissuti.

Le autorità italiane, inclusa la Capitaneria di porto di Palermo, hanno intimato alla società armatrice di rimuovere l’imbarcazione per evitare rischi ambientali. Prima di procedere, sarà necessario ottenere le autorizzazioni dalle autorità competenti, tra cui la Procura di Termini Imerese e l’autorità marittima di Palermo. Inoltre, tutte le operazioni saranno soggette al controllo dell’autorità giudiziaria, che sta conducendo un’inchiesta penale sull’accaduto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.