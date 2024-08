Naufragio del Bayesian: i sub tornano nello scafo per recuperare il 5° corpo e cercare l’ultimo disperso

MeteoWeb

I sommozzatori dei vigili del fuoco torneranno presto nelle profondità dello scafo del veliero britannico Bayesian per recuperare il 5° corpo rimasto intrappolato all’interno dell’imbarcazione dopo il naufragio e per cercare il 6° disperso. Ieri sono stati recuperati i primi 4 corpi, che sono stati riportati a terra nel pomeriggio, non senza difficoltà. Le salme appartengono a Jonathan Bloomer, Chris Morvillo, e alle loro mogli Anne Elizabeth Judith e Neda. All’appello mancano ancora l’imprenditore britannico e proprietario dello yacht, Mike Lynch, e la figlia 18enne Hanna. È probabile, però, che il corpo individuato ieri sia proprio quello di Lynch.

Il bilancio ufficiale delle vittime è attualmente salito a 5, con il ritrovamento di Ricardo Thomas, il cuoco di bordo.

Il Bayesian, un veliero di 56 metri battente bandiera britannica, era ancorato a poche centinaia di metri da Porticello con 10 membri dell’equipaggio e 12 passeggeri quando, prima dell’alba di lunedì, è affondato.

