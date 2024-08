Nuovo rinvio per Polaris Dawn, il lancio slitta a causa del maltempo

MeteoWeb

La storica missione Polaris Dawn di SpaceX, che punta a raggiungere nuovi traguardi nell’esplorazione spaziale privata, è stata nuovamente posticipata. Il lancio era inizialmente previsto il 26 agosto dal Kennedy Space Center della NASA in Florida: la missione ha subito una serie di rinvii dovuti a controlli pre-volo e problemi tecnici. Tuttavia, l’ultimo ostacolo è stato determinato dalle avverse condizioni meteo, che hanno obbligato la compagnia a rimandare ulteriormente il lancio.

I rinvii

Dopo un primo rinvio per ulteriori verifiche tecniche, il tentativo di lancio previsto per il 27 agosto è stato annullato a causa di una perdita di elio rilevata durante i controlli pre-lancio. SpaceX aveva quindi puntato a oggi, mercoledì 28 agosto come nuova data, ma le previsioni meteo sfavorevoli nelle aree di ammaraggio della capsula Dragon al largo della costa della Florida hanno modificato anche questo piano.

Su X SpaceX ha dichiarato: “A causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli previste nelle aree di splashdown della Dragon al largo della costa della Florida, abbiamo deciso di sospendere le opportunità di lancio del Falcon 9 previste per stasera e domani. I team continueranno a monitorare il meteo in cerca di condizioni favorevoli per il lancio e il rientro“.

La storica missione Polaris Dawn

Polaris Dawn porterà 4 astronauti verso l’orbita terrestre a bordo di una capsula Crew Dragon di SpaceX, lanciata da un razzo Falcon 9. L’equipaggio è composto dal comandante Jared Isaacman, dal pilota Scott “Kidd” Poteet, e dagli specialisti di missione Sarah Gillis e Anna Menon. Isaacman, imprenditore miliardario, finanzia interamente la missione, Poteet è un ex tenente colonnello dell’Aeronautica degli Stati Uniti, mentre Gillis e Menon sono entrambi ingegneri di SpaceX.

La missione Polaris Dawn si preannuncia storica sotto diversi aspetti. Tra gli obiettivi più ambiziosi vi è la prima passeggiata spaziale privata, che vedrà protagonisti Isaacman e Gillis, e il raggiungimento di un’altitudine massima di circa 1.400 km, la più alta per una missione con equipaggio dall’era Apollo.

SpaceX non ha ancora comunicato una nuova data di lancio per Polaris Dawn, che prevede una durata di circa 5 giorni in orbita attorno al pianeta. Tuttavia, è stato confermato che sia mercoledì 28 agosto che giovedì 29 agosto sono stati esclusi come possibili date di lancio, lasciando venerdì 30 agosto come prima opportunità disponibile.

Nuovi traguardi

Per Poteet, Gillis e Menon, Polaris Dawn rappresenterà il primo volo nello Spazio. Isaacman, invece, è già un veterano delle missioni spaziali private, avendo volato in orbita nel settembre 2021 con la missione Inspiration4 di SpaceX, da lui stesso finanziata e comandata. L’imprenditore ha in programma di guidare altre 2 missioni dopo Polaris Dawn, continuando a tracciare nuovi confini per l’esplorazione spaziale privata.

