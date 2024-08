Olimpiadi Parigi 2024: annullati allenamenti previsti oggi nella Senna

MeteoWeb

Ancora battute d’arresto alle Olimpiadi di Parigi 2024: gli allenamenti previsti per oggi nella Senna, in preparazione alle gare di nuoto in acque libere, sono stati annullati a causa dell’acqua che gli organizzatori hanno giudicato “non adatta per nuotare“. È il 5° allenamento annullato dall’inizio dei Giochi, dopo i primi 4 che riguardavano il triathlon. In particolare, la gara maschile di triathlon era stata posticipata di un giorno a causa dell’inquinamento. Questa situazione genera incertezza sullo svolgimento delle gare di nuoto in acque libere nelle date programmate.

