Olimpiadi, paura per Letizia Paternoster a Parigi: sviene dopo la gara dell’Omniun

Letizia Paternoster, giovane stella del ciclismo italiano, 25enne di Cles in Trentino Alto Adige, ha avuto dei problemi di salute oggi dopo la gara in cui partiva tra le favorite, l’Omnium su Pista. “Ho vissuto una giornata storta, nel momento più sbagliato. Non stavo bene fin dall’inizio” ha detto alla Gazzetta dello Sport dopo aver rimediato l’11° posto nella gara per cui si allenava da una stagione, programmata proprio in chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024.

“Dopo la gara sono anche svenuta, ho avuto un mancamento, un senso di vuoto, ho iniziato a vedere sfocato. Fin dall’inizio, sui rulli per il riscaldamento, ho avuto delle brutte sensazioni (era anche scivolata prima del via dello scratch, la prima delle quattro prove, ndr). Avevo degli svarioni. Ho preso gli zuccheri e tutto il necessario ma niente. Proprio il giorno dell’Olimpiade… In preparazione, stavo facendo i miei numeri migliori di sempre. Ma niente, forse ho accusato anche la tensione, fin dal mattino. È andata così, non ho molto da aggiungere ma la mia carriera non finisce qui, e neppure il mio sogno olimpico“.

