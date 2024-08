Forti piogge in Iran: inondazioni nella provincia di Fars

MeteoWeb

A seguito di forti piogge, oggi si sono verificate inondazioni nella provincia di Fars, nel sud dell’Iran. Particolarmente colpite le città di Evaz e Oz, dove le auto sono state trascinate via dalla furia dell’acqua. Le strade delle località, infatti, si sono trasformate in fiumi in piena. Ieri l’Organizzazione Meteorologica iraniana aveva emesso un’allerta rossa per almeno 22 città, inclusa la città di Oz. L’organizzazione ha messo in guardia sugli effetti pericolosi del maltempo, come fulmini, inondazioni e allagamenti stradali.

