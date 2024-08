Previsioni Meteo Aci Catena: il bollettino per domani mercoledì 28 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 28 Agosto ad Aci Catena prevedono una giornata caratterizzata da variabilità delle condizioni atmosferiche.

Durante la notte, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 60% e l’83%. Le temperature si manterranno intorno ai 24-25°C, con una leggera brezza proveniente prevalentemente da direzione Nord – Nord Ovest con velocità comprese tra i 3km/h e i 5km/h.

Al risveglio, al mattino, il cielo sarà ancora coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 79%. Le temperature saliranno leggermente, attestandosi intorno ai 25-27°C. Nel corso della mattinata, è prevista la possibilità di piogge leggere, con una probabilità che varierà tra il 60% e il 100%. Il vento soffierà da Est – Sud Est con intensità tra i 4km/h e i 6km/h.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto da piogge leggere e piogge moderate, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 54-100%. Le temperature massime saranno di circa 27-28°C, mentre il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo sempre da Est – Sud Est con raffiche fino a 17km/h.

In serata, il tempo continuerà ad essere instabile con piogge leggere e una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 65% e il 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai 24°C, con venti provenienti da Ovest – Nord Ovest con raffiche fino a 25km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Aci Catena indicano una giornata variabile, con possibili precipitazioni e temperature gradevoli. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni atmosferiche in continuo cambiamento e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 28 Agosto a Aci Catena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +24.5° perc. +24.5° prob. 10 % 2.4 NNO max 4.7 Maestrale 57 % 1014 hPa 4 nubi sparse +23.9° perc. +24° prob. 15 % 1 NO max 3.7 Maestrale 61 % 1015 hPa 7 pioggia leggera +25.9° perc. +26.1° 0.16 mm 0.9 SE max 4.5 Scirocco 60 % 1015 hPa 10 cielo coperto +27.3° perc. +28.4° prob. 29 % 6.6 ESE max 6.5 Scirocco 59 % 1016 hPa 13 pioggia leggera +28.2° perc. +29.4° 0.35 mm 8.4 ESE max 8.6 Scirocco 57 % 1015 hPa 16 pioggia moderata +25.1° perc. +25.5° 1.06 mm 5.7 SSO max 13.6 Libeccio 68 % 1016 hPa 19 cielo coperto +24.7° perc. +25° prob. 22 % 8.5 ONO max 11.7 Maestrale 68 % 1015 hPa 22 cielo coperto +24.2° perc. +24.4° prob. 7 % 5.4 NNO max 9.1 Maestrale 64 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 19:30

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.