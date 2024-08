Previsioni Meteo Adrano: il bollettino per domani domenica 1 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 1 Settembre ad Adrano prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno contrassegnate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varia tra il 74% e il 78%. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C, con una leggera brezza proveniente da nord con velocità intorno ai 6-7 km/h.

Man mano che la mattina avanza, il cielo si coprirà sempre di più, raggiungendo una copertura nuvolosa del 99% verso le 10:00. Le temperature saliranno gradualmente, con punte di +30°C intorno alle 11:00. Il vento proveniente dal sud ovest aumenterà leggermente di intensità, mantenendosi comunque su valori di brezza leggera.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà completamente coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +28°C, con venti che ruoteranno tra est e nord est con intensità intorno agli 8-9 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 35-38%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1012-1013 hPa.

In serata, non sono previste variazioni significative: il cielo resterà coperto al 100%, le temperature si abbasseranno leggermente fino ai +22°C e il vento soffierà sempre da nord – nord ovest con intensità di brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 1 Settembre ad Adrano indicano una giornata con cielo coperto e temperature gradevoli, senza precipitazioni in vista. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con cielo nuvoloso e temperature che si attesteranno su valori simili. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo a Adrano.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.4° perc. +22° Assenti 5.5 N max 6.6 Tramontana 51 % 1015 hPa 4 nubi sparse +21.7° perc. +21.3° prob. 1 % 6.3 N max 7.3 Tramontana 50 % 1014 hPa 7 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° Assenti 2.1 NO max 4.1 Maestrale 39 % 1014 hPa 10 cielo coperto +29.6° perc. +28.4° Assenti 3.5 SO max 8.7 Libeccio 30 % 1014 hPa 13 cielo coperto +29.1° perc. +28.2° Assenti 2.5 ESE max 7.2 Scirocco 33 % 1013 hPa 16 cielo coperto +27.9° perc. +27.4° Assenti 6 ENE max 8.6 Grecale 38 % 1013 hPa 19 cielo coperto +23.9° perc. +23.7° Assenti 1.2 NNE max 3.7 Grecale 53 % 1014 hPa 22 nubi sparse +22.5° perc. +22.3° Assenti 4.1 NNO max 5.3 Maestrale 57 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 19:25

