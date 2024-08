Previsioni Meteo Adrano: tutti i dettagli per domani venerdì 16 agosto

MeteoWeb

Venerdì 16 Agosto a Adrano si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le temperature si manterranno elevate durante l’intera giornata, con cielo sereno al mattino e poche nuvole nel pomeriggio.

Al mattino, a partire dalle prime ore, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +28,4°C. Nel corso della mattinata, le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i +33,7°C intorno alle ore 09:00, con una percezione di calore di +31,6°C.

Nel pomeriggio, non sono previste variazioni significative delle condizioni meteo, con poche nuvole che potrebbero comparire nel cielo, ma senza portare precipitazioni. Le temperature massime saranno registrate intorno alle ore 12:00, con valori che potranno toccare i +36°C, e una percezione di calore di +33,8°C.

Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si manterrà sereno, con una leggera diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai +28°C intorno alle ore 18:00. Le condizioni rimarranno stabili anche durante la serata, con temperature intorno ai +26°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 16 Agosto ad Adrano indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno al mattino, con un graduale aumento delle temperature che raggiungeranno valori elevati nel corso della giornata. Nel pomeriggio sono previste poche nuvole, ma senza rischio di precipitazioni. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche in serata, con temperature gradevoli.

Tutti i dati meteo di Venerdì 16 Agosto a Adrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.1° perc. +24.6° Assenti 4.5 N max 5.5 Tramontana 36 % 1016 hPa 4 cielo sereno +24.3° perc. +23.7° Assenti 5.3 N max 5.7 Tramontana 36 % 1016 hPa 7 cielo sereno +30.7° perc. +29° Assenti 3.1 SSO max 3.4 Libeccio 24 % 1016 hPa 10 cielo sereno +34.8° perc. +32.6° Assenti 11.8 S max 11.1 Ostro 18 % 1016 hPa 13 poche nuvole +35.9° perc. +33.7° Assenti 13.8 SE max 14.3 Scirocco 17 % 1014 hPa 16 poche nuvole +32.7° perc. +31.1° Assenti 12.6 SE max 15.4 Scirocco 26 % 1014 hPa 19 cielo sereno +27.1° perc. +26.9° Assenti 3.2 NE max 5.2 Grecale 39 % 1015 hPa 22 cielo sereno +25.9° perc. +25.7° Assenti 4.1 N max 4.9 Tramontana 44 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 19:48

