Previsioni Meteo Albenga: tutti i dettagli per domani domenica 25 agosto

Domenica 25 Agosto ad Albenga si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 58% e l’83%. Le temperature si manterranno intorno ai 22-23°C con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest con velocità intorno ai 5-6km/h.

Durante la mattina, il cielo continuerà ad essere parzialmente nuvoloso con una copertura che oscillerà tra il 60% e il 68%. Le temperature aumenteranno leggermente, raggiungendo i 26°C. Il vento proveniente da Est – Sud Est soffierà a una velocità di 8-9km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà maggiormente, arrivando ad un’89% di copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai 25-26°C con la possibilità di piogge leggere. Il vento proveniente da Sud – Sud Est soffierà a una velocità di 7-8km/h.

In serata, le nubi si diraderanno leggermente, con una copertura intorno al 43-54%. Le temperature si attesteranno sui 23°C con una brezza proveniente da Nord – Nord Ovest con velocità intorno ai 7km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 25 Agosto ad Albenga indicano una giornata con nubi sparse al mattino, cielo coperto nel pomeriggio e nubi sparse in serata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con possibili piogge leggere nel pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo durante la giornata e di consultare aggiornamenti sulle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.8° perc. +23.2° prob. 28 % 4.4 NO max 5.2 Maestrale 82 % 1016 hPa 3 nubi sparse +22.4° perc. +22.9° prob. 12 % 5.7 NNO max 4.9 Maestrale 83 % 1015 hPa 6 nubi sparse +23.2° perc. +23.7° prob. 12 % 6 N max 5.7 Tramontana 80 % 1016 hPa 9 nubi sparse +25.8° perc. +26.2° Assenti 5.6 E max 4.6 Levante 70 % 1016 hPa 12 nubi sparse +25.7° perc. +26.2° Assenti 8.4 SE max 6.2 Scirocco 71 % 1015 hPa 15 cielo coperto +25.8° perc. +26.3° prob. 13 % 6.8 SSE max 7.5 Scirocco 71 % 1014 hPa 18 nubi sparse +24.7° perc. +25.3° prob. 32 % 2.7 SSE max 5.3 Scirocco 79 % 1014 hPa 21 nubi sparse +23.4° perc. +24° prob. 37 % 7.4 N max 6.8 Tramontana 84 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 20:10

