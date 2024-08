Previsioni Meteo Alcamo: il bollettino per domani mercoledì 7 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 7 Agosto ad Alcamo prevedono condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel corso della giornata il cielo si manterrà sereno con una percentuale di nuvole molto bassa.

Durante la mattina, le temperature si attesteranno intorno ai +25,7°C alle 06:00, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +29,3°C alle 10:00. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore a quella effettiva, con valori che si aggireranno intorno ai +26,2°C alle 06:00 e ai +31,2°C alle 10:00. Il vento soffierà da nord con intensità variabile tra i 3,3km/h e i 14,7km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature massime saranno raggiunte intorno alle 13:00, con valori intorno ai +29,6°C e una percezione di temperatura di circa +31,8°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potranno arrivare fino a 18,6km/h.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una percentuale di nuvole molto bassa. Le temperature caleranno gradualmente, attestandosi intorno ai +25,1°C alle 22:00. Il vento sarà moderato, con intensità compresa tra i 4,6km/h e i 8,5km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 7 Agosto ad Alcamo indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature estive. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +29,6°C, mentre le minime si manterranno sui +24°C. Il vento soffierà da nord con intensità variabile, mentre l’umidità si manterrà intorno al 60-80%. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni ad Alcamo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 7 Agosto a Alcamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.5° perc. +24.9° Assenti 3.2 N max 4.4 Tramontana 75 % 1011 hPa 4 cielo sereno +23.8° perc. +24.3° Assenti 1.9 NNO max 4 Maestrale 80 % 1011 hPa 7 cielo sereno +27.1° perc. +28.5° Assenti 5.3 N max 4.2 Tramontana 64 % 1012 hPa 10 cielo sereno +29.3° perc. +31.2° Assenti 14.7 N max 8.6 Tramontana 58 % 1013 hPa 13 cielo sereno +29.6° perc. +31.8° prob. 18 % 20.6 N max 18.6 Tramontana 58 % 1012 hPa 16 cielo sereno +28.1° perc. +29.7° prob. 23 % 16.5 NNO max 17.4 Maestrale 61 % 1012 hPa 19 cielo sereno +25.7° perc. +26.3° prob. 3 % 10 N max 14.4 Tramontana 75 % 1013 hPa 22 cielo sereno +25.1° perc. +25.7° prob. 3 % 4.6 N max 5.7 Tramontana 78 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 20:07

