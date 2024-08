Previsioni Meteo Angri: il bollettino per domani giovedì 8 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 8 Agosto ad Angri prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 10%. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i +32°C nel corso della mattinata. Il vento soffierà da Sud Ovest con intensità variabile tra i 2,9 e i 10,2 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente con la comparsa di nubi sparse e la probabilità di precipitazioni aumenterà fino al 55% verso le ore 13:00. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +32,7°C, ma la percezione di calore potrebbe superare i +35°C. Il vento continuerà a provenire da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 13 km/h.

In serata, il cielo sarà nuvoloso con una copertura che raggiungerà il 95% intorno alle 19:00. Le temperature si manterranno intorno ai +28,7°C, ma la percezione di umidità potrebbe farle risultare più basse. Il vento cambierà direzione provenendo da Sud – Sud Est con una velocità di circa 5,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Angri indicano una giornata caratterizzata da un aumento della nuvolosità nel corso della giornata, con la possibilità di precipitazioni nel pomeriggio. Le temperature rimarranno elevate, ma la presenza di vento potrebbe attenuarne la percezione di calore. Per i prossimi giorni, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per essere preparati a eventuali cambiamenti improvvisi delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 8 Agosto a Angri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.3° perc. +29.1° Assenti 4.2 ONO max 6.2 Maestrale 68 % 1013 hPa 3 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 2.9 O max 4.5 Ponente 76 % 1013 hPa 6 cielo sereno +27.8° perc. +30° Assenti 2.9 SO max 3.5 Libeccio 68 % 1013 hPa 9 cielo sereno +31.6° perc. +33.8° Assenti 9.4 SO max 6.6 Libeccio 51 % 1013 hPa 12 poche nuvole +32.6° perc. +35.2° Assenti 12.2 OSO max 11.1 Libeccio 49 % 1013 hPa 15 nubi sparse +32.5° perc. +34.8° prob. 27 % 13.5 ONO max 16.4 Maestrale 48 % 1013 hPa 18 nubi sparse +28.6° perc. +29.6° prob. 44 % 6.8 E max 9.4 Levante 53 % 1013 hPa 21 cielo coperto +28.1° perc. +29.1° prob. 11 % 2.5 NNO max 5.6 Maestrale 55 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 20:05

