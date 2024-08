Previsioni Meteo Argenta: tutti i dettagli per domani sabato 3 agosto

MeteoWeb

Sabato 3 Agosto ad Argenta si prevedono condizioni meteo variabili durante la giornata. Al mattino, cielo coperto con possibilità di piogge leggere, mentre nel pomeriggio si avranno schiarite con nubi sparse. La sera e la notte si prevedono cieli sereni.

Le previsioni meteo dettagliate per Sabato 3 Agosto ad Argenta sono le seguenti:

Mattina : cielo coperto con piogge leggere, temperatura intorno ai +25°C , umidità al 70% e pressione atmosferica di 1008hPa .

: cielo coperto con piogge leggere, temperatura intorno ai , umidità al e pressione atmosferica di . Pomeriggio : schiarite con nubi sparse, temperatura massima di +33,5°C , vento proveniente da Nord Est a 16,1km/h e umidità al 40% .

: schiarite con nubi sparse, temperatura massima di , vento proveniente da Nord Est a e umidità al . Sera : cielo sereno con temperatura intorno ai +24°C , leggera brezza da Sud Est a 6,9km/h e umidità al 76% .

: cielo sereno con temperatura intorno ai , leggera brezza da Sud Est a e umidità al . Notte: cielo sereno, temperatura intorno ai +22,8°C, vento leggero da Est – Nord Est a 3,1km/h e umidità al 78%.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni ad Argenta, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche con cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e consultare aggiornamenti costanti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 3 Agosto a Argenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +22.3° perc. +22.8° 0.16 mm 5.2 E max 6 Levante 85 % 1007 hPa 3 nubi sparse +22° perc. +22.4° prob. 21 % 6.2 ENE max 7.2 Grecale 86 % 1007 hPa 6 nubi sparse +23.1° perc. +23.6° prob. 69 % 6 E max 12.6 Levante 80 % 1007 hPa 9 cielo coperto +26.7° perc. +28° prob. 19 % 10.3 NNE max 10.5 Grecale 66 % 1008 hPa 12 nubi sparse +32.5° perc. +33.9° prob. 18 % 11.2 NE max 8.2 Grecale 44 % 1007 hPa 15 poche nuvole +32.7° perc. +33.9° prob. 3 % 19.5 NE max 14.3 Grecale 43 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +26.3° perc. +26.3° 0.82 mm 11.4 ESE max 20.5 Scirocco 65 % 1007 hPa 21 cielo sereno +23.5° perc. +23.9° prob. 34 % 4.9 SE max 5.1 Scirocco 76 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:05 e tramonta alle ore 20:32

