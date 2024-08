Previsioni Meteo Ascoli Piceno: il bollettino per domani mercoledì 14 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 14 Agosto a Ascoli Piceno si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le prime ore della mattina saranno contraddistinte da un cielo sereno e temperature gradevoli attorno ai 24°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire gradualmente, raggiungendo i 34,7°C intorno alle ore 09:00. Il vento sarà debole, con una direzione prevalente da Est.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con probabilità di nubi sparse intorno al 36%. Le temperature massime si attesteranno sui 36,7°C intorno alle ore 12:00, con venti che potrebbero intensificarsi leggermente provenendo sempre da Est.

In serata, il cielo tornerà a schiarirsi, con una copertura nuvolosa in diminuzione e temperature che si manterranno intorno ai 26°C. Il vento soffierà ancora da Ovest – Sud Ovest, ma con intensità più contenuta rispetto alle ore centrali della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 14 Agosto ad Ascoli Piceno indicano una giornata all’insegna del sole e delle temperature estive. Le condizioni atmosferiche si presenteranno stabili e asciutte, con un leggero aumento della nuvolosità nel pomeriggio. È consigliabile prestare attenzione alle alte temperature nelle ore centrali della giornata e mantenere adeguata idratazione. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni meteo simili, con temperature che si manterranno elevate e cieli generalmente sereni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 14 Agosto a Ascoli Piceno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.1° perc. +24.1° Assenti 8.5 OSO max 7.6 Libeccio 60 % 1012 hPa 3 cielo sereno +23.9° perc. +23.8° Assenti 9.8 OSO max 8.9 Libeccio 57 % 1011 hPa 6 cielo sereno +28.2° perc. +28.4° Assenti 5.6 OSO max 5.8 Libeccio 47 % 1012 hPa 9 cielo sereno +34.7° perc. +34.1° Assenti 7.3 E max 5.6 Levante 29 % 1012 hPa 12 cielo sereno +36.7° perc. +36.2° Assenti 17.2 E max 17.6 Levante 26 % 1011 hPa 15 nubi sparse +32.2° perc. +32.6° Assenti 9.8 ENE max 9.1 Grecale 40 % 1012 hPa 18 nubi sparse +27.6° perc. +28.3° Assenti 5.3 S max 5.7 Ostro 54 % 1012 hPa 21 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 8.4 OSO max 7.5 Libeccio 52 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 20:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.