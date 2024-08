Previsioni Meteo Ascoli Piceno: il bollettino per domani venerdì 16 agosto

MeteoWeb

Venerdì 16 Agosto a Ascoli Piceno si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da cielo coperto con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 94%. Le temperature si manterranno intorno ai +25-26°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest con velocità intorno ai 3-4km/h. L’umidità si attesterà intorno al 50% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Proseguendo verso le ore centrali della giornata, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature in aumento che potranno raggiungere i +36°C. Il vento proveniente da Est – Nord Est soffierà con intensità tra i 7-15km/h, mentre l’umidità si abbasserà al 33% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si avrà una diminuzione della copertura nuvolosa con nubi sparse al 54% e temperature che si manterranno intorno ai +34-35°C. Il vento proveniente da Est – Nord Est soffierà con intensità tra i 11-15km/h. L’umidità aumenterà al 39% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Nel tardo pomeriggio e in serata sono attese precipitazioni, con pioggia leggera e moderata. Le temperature si abbasseranno fino ai +24-26°C con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno all’85-100%. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest soffierà con intensità tra i 10-12km/h. L’umidità si attesterà intorno al 70-80% con una pressione atmosferica di 1014-1015hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 16 Agosto a Ascoli Piceno indicano una giornata con cielo variabile, temperature elevate durante il giorno e possibili precipitazioni nel pomeriggio e in serata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di essere preparati per eventuali cambiamenti improvvisi delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 16 Agosto a Ascoli Piceno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +25.8° perc. +26° prob. 45 % 7.2 OSO max 6.4 Libeccio 59 % 1017 hPa 3 cielo coperto +25.3° perc. +25.4° Assenti 7.3 OSO max 6.7 Libeccio 57 % 1016 hPa 6 cielo coperto +28.6° perc. +29.2° Assenti 3.6 OSO max 4.2 Libeccio 50 % 1016 hPa 9 cielo coperto +34.1° perc. +34.7° Assenti 5.8 ENE max 5.5 Grecale 36 % 1016 hPa 12 cielo coperto +36.6° perc. +37.4° Assenti 14.8 ENE max 14.5 Grecale 31 % 1014 hPa 15 pioggia moderata +28.4° perc. +30.8° 1.11 mm 6.4 N max 13.4 Tramontana 66 % 1015 hPa 18 cielo coperto +25.9° perc. +26.5° prob. 63 % 11.4 OSO max 11.7 Libeccio 77 % 1014 hPa 21 nubi sparse +24.9° perc. +25.2° prob. 7 % 6.2 OSO max 7.5 Libeccio 68 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 20:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.