Previsioni Meteo Augusta: tutti i dettagli per domani lunedì 5 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 5 Agosto ad Augusta mostrano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 29,2°C nel pomeriggio, con una percezione di calore che raggiungerà i 31,8°C. Il vento soffierà a una velocità moderata, con raffiche leggere provenienti prevalentemente da direzioni settentrionali e orientali.

Durante la notte, il cielo sarà sereno e le temperature si manterranno intorno ai 27°C, con una leggera brezza che contribuirà a mantenere un clima piacevole. L’umidità si attesterà intorno al 77% e la pressione atmosferica sarà stabile sui 1009hPa.

Nella mattina di Lunedì, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno gradualmente fino a toccare i 28,9°C verso mezzogiorno. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo principalmente da direzioni orientali. L’umidità si manterrà intorno al 70% e la pressione atmosferica intorno ai 1011hPa.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Augusta, con temperature massime che raggiungeranno i 29,2°C. Il vento sarà leggero e l’umidità si attesterà intorno al 62%, con una pressione atmosferica stabile sui 1009hPa.

In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature che si manterranno intorno ai 27,5°C. Il vento sarà leggero e l’umidità intorno al 74%, con una pressione atmosferica attorno ai 1010hPa.

In conclusione, Lunedì ad Augusta si prospetta una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature gradevoli e vento leggero. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che oscilleranno attorno ai valori registrati per Lunedì. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per goderti al meglio le giornate a Augusta.

Tutti i dati meteo di Lunedì 5 Agosto a Augusta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +27.3° perc. +30.1° Assenti 3.6 NNE max 5 Grecale 77 % 1009 hPa 4 cielo sereno +26.9° perc. +29.2° Assenti 5 NO max 6 Maestrale 76 % 1009 hPa 7 cielo sereno +28.1° perc. +31.7° Assenti 17.6 NE max 18.5 Grecale 75 % 1010 hPa 10 cielo sereno +28.7° perc. +31.6° Assenti 13.1 E max 12.1 Levante 67 % 1011 hPa 13 cielo sereno +29.1° perc. +31.6° prob. 16 % 17.1 ESE max 15.9 Scirocco 63 % 1009 hPa 16 cielo sereno +28.8° perc. +31.3° prob. 20 % 13.2 ESE max 11.8 Scirocco 64 % 1009 hPa 19 cielo sereno +27.8° perc. +30.7° prob. 9 % 7.9 SSE max 9.1 Scirocco 73 % 1010 hPa 22 cielo sereno +27.4° perc. +29.8° prob. 4 % 3.6 SSO max 4.2 Libeccio 72 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 19:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.