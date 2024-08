Previsioni Meteo Bagheria: tutti i dettagli per domani mercoledì 7 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 7 Agosto a Bagheria si prevedono condizioni meteo variabili durante la giornata. La mattina inizierà con nubi sparse, ma nel corso delle ore il cielo si schiarirà, portando a condizioni di cielo sereno nel pomeriggio e nella sera.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai 27°C con una leggera copertura nuvolosa. Nel corso della giornata, le temperature saliranno fino a raggiungere i 31°C nel primo pomeriggio, per poi scendere leggermente verso sera, mantenendosi comunque piacevoli.

Le precipitazioni saranno presenti solo nelle prime ore del pomeriggio, con piogge leggere che potrebbero interessare la zona. L’umidità si manterrà intorno al 60-70%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1012-1013hPa.

Per quanto riguarda il vento, si prevedono brezze leggere provenienti prevalentemente da Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 10-15 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 7 Agosto a Bagheria indicano una giornata con condizioni variabili, caratterizzata da temperature gradevoli e un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. È consigliabile prestare attenzione alle precipitazioni previste nelle prime ore del pomeriggio, ma nel complesso la giornata si prospetta piacevole per svolgere attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 7 Agosto a Bagheria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +25.6° perc. +26.4° prob. 5 % 3.3 E max 3.5 Levante 81 % 1012 hPa 4 nubi sparse +25° perc. +25.8° prob. 3 % 1.9 SE max 3.4 Scirocco 83 % 1012 hPa 7 cielo sereno +28.4° perc. +31.2° Assenti 4.8 ENE max 4.4 Grecale 68 % 1012 hPa 10 cielo sereno +31.1° perc. +34.6° prob. 4 % 11.3 NE max 9 Grecale 58 % 1013 hPa 13 pioggia leggera +30.2° perc. +33.9° 0.49 mm 13.1 NNE max 10.7 Grecale 63 % 1012 hPa 16 cielo sereno +29.6° perc. +32.4° prob. 41 % 8.1 NE max 7.5 Grecale 62 % 1012 hPa 19 cielo sereno +27.2° perc. +29.5° prob. 10 % 5.3 NE max 6.4 Grecale 73 % 1013 hPa 22 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° prob. 12 % 3.2 SSE max 3.8 Scirocco 76 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 20:05

