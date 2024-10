Maltempo Sicilia, allagamenti nel Palermitano: salvata famiglia da un’auto bloccata nell’acqua a Bagheria | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo tiene sotto scacco la Sicilia. Le forti piogge di oggi hanno provocato allagamenti anche in diverse zone del Palermitano, dove si registrano picchi sui 50mm. A Bagheria, sono caduti 39mm di pioggia nel tardo pomeriggio, che hanno provocato disagi alla circolazione e due auto bloccate dall’acqua. Un veicolo, con una famiglia con due bambini a bordo, è rimasto bloccato nel sottopasso di viale Bagnera. In loro soccorso sono intervenute Polizia locale e Protezione Civile, che li hanno tratti in salvo. Sul posto era presente anche l’Assessore alla Protezione Civile Emanuele Tornatore.

Nel comprensorio comunale, sono stati inoltre segnalati tombini saltati, come in corso Scaduto: eseguiti interventi in via Città di Palermo e via Filippo Buttitta. Un’altra auto è finita in un tombino: anche qui sono intervenuti gli agenti e non si registra nessun ferito.

Si registra anche la caduta del solaio di una palazzina abbandonata, ma non ci sono stati danni a persone o cose: interverrà la logistica per transennare.

L’Amministrazione comunale ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per monitorare la situazione e coordinare gli interventi di soccorso.

Il maltempo ha creato allagamenti anche a Palermo. Diverse le auto impantanate soprattutto nella zona di via Re Ruggero, in viale Regione Siciliana, in via Ugo La Malfa. Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco. Allagamenti anche in provincia nella statale 113 tra Villabate e Ficarazzi, con notevoli i disagi per gli automobilisti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

