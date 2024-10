Maltempo, forte temporale su Palermo: blackout totale all’Aeroporto di Punta Raisi, dirottati tutti i voli | LIVE

MeteoWeb

Un fortissimo temporale sta colpendo Palermo, e in modo particolare l’hinterland settentrionale della città dove sono caduti oltre 40mm di pioggia con temperatura crollata a +16°C e violento nubifragio in corso. Spiccano i 50mm di Partinico. La situazione è critica all’Aeroporto Falcone Borsellino di Punta Raisi, dove la forte pioggia ha provocato allagamenti in alcune aree del terminal passeggeri, area bagagli al punto che lo scalo è rimasto totalmente al buio.

E’ saltato anche l’impianto di emergenza: centinaia di persone sono bloccate senza luce e senza corrente. I voli sono tutti dirottati: a Catania il volo Helvetic da Zurigo e il volo easyJet da Ginevra, a Trapani i voli di Ryanair da Dublino e Torino, a Lamezia Terme quelli – sempre di Ryanair – da Berlino e Beauvais, e addirittura a Roma i voli di Norwegian da Stoccolpa e Copenaghen.

