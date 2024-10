Maltempo, forti temporali risalgono la Sicilia Jonica: tempesta tropicale a Siracusa, situazione critica | LIVE

MeteoWeb

Un nuovo violento fronte temporalesco sta risalendo la Sicilia Orientale: colpita e affondata Siracusa, dove nell’ultima ora sono caduti 41mm di pioggia in centro città. Allagamenti diffusi in tutta l’area urbana, letteralmente sott’acqua come possiamo osservare nei video di seguito. Impressionante il dato della stazione SIAS di contrada Monasteri, quella dal’11 agosto 2021 detiene il record di caldo europeo con +48,8°C. Siamo nelle campagne tra Floridia e Siracusa, e qui sono caduti 92mm di pioggia nelle ultime tre ore e 163mm di pioggia da ieri sera. Impressionante.

Al momento continua a diluviare con +16°C a Siracusa centro. La siccità dei mesi scorsi è già un lontano ricordo in tutta la Sicilia, letteralmente sott’acqua in linea con le previsioni dei giorni scorsi. E siamo ancora soltanto all’inizio: le giornate peggiori saranno lunedì e martedì.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

