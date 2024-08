Previsioni Meteo Bagheria: tutti i dettagli per domani venerdì 9 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 9 Agosto a Bagheria prevedono condizioni di bel tempo per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +25°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est con una velocità di circa 5-6 km/h.

Al mattino, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i +31°C verso le ore 10:00. Il vento sarà sempre proveniente da Est – Nord Est con intensità leggera.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Bagheria e le temperature massime toccheranno i +32°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo sempre da Nord Est.

In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili con cielo sereno e temperature intorno ai +27°C. Il vento sarà ancora proveniente da Est con una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 9 Agosto a Bagheria indicano una giornata caratterizzata da bel tempo, con cielo sereno e temperature estive. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi a sufficienza, considerando le temperature elevate previste per la giornata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 9 Agosto a Bagheria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.5° perc. +26° Assenti 4.4 SSE max 5.3 Scirocco 72 % 1014 hPa 4 cielo sereno +25.3° perc. +25.6° Assenti 4 ESE max 5.1 Scirocco 66 % 1015 hPa 7 cielo sereno +29° perc. +30.3° Assenti 6.8 ENE max 7.4 Grecale 55 % 1015 hPa 10 cielo sereno +32.1° perc. +33.4° Assenti 9.8 NE max 7.6 Grecale 45 % 1016 hPa 13 cielo sereno +32.1° perc. +33.5° Assenti 12.7 NE max 10.8 Grecale 45 % 1015 hPa 16 cielo sereno +30.2° perc. +31.1° Assenti 8.8 NE max 8.7 Grecale 49 % 1015 hPa 19 cielo sereno +27.4° perc. +29.1° Assenti 5.1 E max 6.2 Levante 65 % 1016 hPa 22 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 5 E max 5.8 Levante 67 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 20:03

