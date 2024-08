Previsioni Meteo Battipaglia: il bollettino per domani sabato 31 agosto

MeteoWeb

Sabato 31 Agosto a Battipaglia si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno nelle prime ore del mattino e nubi sparse nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i +33°C nelle ore centrali del giorno.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +25°C. La brezza leggera proveniente dal Nord Est apporterà un po’ di freschezza all’aria.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà leggermente con la comparsa di nubi sparse, che aumenteranno la copertura nuvolosa fino al 68%. Le temperature saliranno fino a +32,8°C, mentre la brezza proveniente da Ovest manterrà una sensazione di ventilazione leggera.

In serata, il cielo tornerà a schiarirsi, con una copertura nuvolosa intorno al 4%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,8°C, con una leggera brezza proveniente dall’Est – Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 31 Agosto a Battipaglia indicano una giornata caratterizzata da temperature elevate e variabilità della copertura nuvolosa. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate nelle ore centrali della giornata e tenere in considerazione la presenza di nubi sparse nel pomeriggio. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Battipaglia nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.5° perc. +22.3° Assenti 7.5 NE max 7.6 Grecale 54 % 1015 hPa 3 cielo sereno +22.4° perc. +22.1° Assenti 7.5 NE max 7.7 Grecale 52 % 1015 hPa 6 cielo sereno +25.4° perc. +25.2° Assenti 4.3 NE max 6.2 Grecale 48 % 1015 hPa 9 cielo sereno +31.4° perc. +30.3° Assenti 4.9 O max 11.8 Ponente 32 % 1015 hPa 12 cielo sereno +33° perc. +32.5° Assenti 7.5 O max 14.7 Ponente 33 % 1014 hPa 15 nubi sparse +31.3° perc. +31.3° Assenti 4.1 ONO max 16.1 Maestrale 40 % 1014 hPa 18 nubi sparse +25.5° perc. +25.7° Assenti 4.6 E max 9.8 Levante 63 % 1014 hPa 21 cielo sereno +24° perc. +23.7° Assenti 8.6 NE max 8.1 Grecale 50 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 19:29

