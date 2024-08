Previsioni Meteo Belpasso: tutti i dettagli per domani sabato 3 agosto

MeteoWeb

Sabato 3 Agosto a Belpasso si prevedono condizioni meteo variabili, con cielo che alternerà momenti di sereno a nubi sparse e possibilità di pioggia nel pomeriggio. Le temperature saranno elevate durante la giornata, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 29-36°C, con una percezione di caldo più elevata a causa dell’umidità. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con intensità variabile tra i 6km/h e i 13km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà parzialmente, con la comparsa di nubi sparse che aumenteranno la probabilità di piogge leggere. Le temperature massime saranno di circa 37°C, con una sensazione di caldo intenso. Il vento sarà prevalentemente da Sud – Sud Ovest con raffiche fino a 16,5km/h.

In serata, il cielo sarà nuvoloso con possibilità di piogge sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 29-30°C, con una leggera diminuzione rispetto alle ore più calde della giornata. Il vento sarà moderato proveniente da Ovest – Nord Ovest con raffiche fino a 24km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 3 Agosto a Belpasso indicano una giornata caratterizzata da temperature elevate, cielo variabile e possibilità di piogge nel pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di adottare le dovute precauzioni in caso di piogge improvvise. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Belpasso per organizzare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 3 Agosto a Belpasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 7.1 NO max 9.2 Maestrale 28 % 1009 hPa 4 cielo sereno +25.4° perc. +24.7° Assenti 6 NO max 7.3 Maestrale 27 % 1009 hPa 7 nubi sparse +32° perc. +29.9° Assenti 6.7 O max 10.5 Ponente 19 % 1009 hPa 10 poche nuvole +37.4° perc. +35° Assenti 5.7 SO max 13.4 Libeccio 14 % 1008 hPa 13 nubi sparse +35.3° perc. +33.3° Assenti 12.2 ENE max 16.3 Grecale 19 % 1008 hPa 16 pioggia leggera +32.4° perc. +31° 0.3 mm 8.4 ONO max 15.3 Maestrale 27 % 1008 hPa 19 cielo coperto +29.8° perc. +28.5° Assenti 6.1 ONO max 14.7 Maestrale 29 % 1009 hPa 22 nubi sparse +27.8° perc. +27.1° Assenti 6.4 O max 9.7 Ponente 32 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 20:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.