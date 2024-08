Previsioni Meteo Brugherio: tutti i dettagli per domani venerdì 16 agosto

MeteoWeb

Venerdì 16 Agosto a Brugherio si prevedono condizioni meteo variabili con nubi sparse e poche nuvole durante la giornata. La temperatura massima raggiungerà i 32,4°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà sui 22,8°C durante la notte. L’umidità relativa oscillerà tra il 36% e il 72%, mentre la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1013-1016hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà tra il 45% e il 81%. Le temperature si alzeranno gradualmente, partendo dai 24,4°C alle 06:00 fino a raggiungere i 31,6°C alle 11:00. La velocità del vento sarà compresa tra i 2,3km/h e i 9,9km/h, proveniente prevalentemente da direzione Sud.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa si manterrà intorno al 78-100% con temperature che si manterranno elevate, toccando i 32,4°C alle 15:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche leggere provenienti sempre da direzione Sud.

In serata, il cielo si libererà ulteriormente dalle nuvole, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 17-42%. Le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno piacevoli, oscillando tra i 24,7°C e i 29,1°C. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 2,7km/h e i 16,2km/h provenendo principalmente da direzione Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 16 Agosto a Brugherio indicano una giornata con temperature elevate e cielo variabilmente nuvoloso. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni di temperatura e di vestirsi adeguatamente per affrontare le condizioni climatiche del giorno.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +24.2° perc. +24.4° prob. 3 % 3.5 O max 4.6 Ponente 67 % 1016 hPa 3 cielo coperto +23.2° perc. +23.5° prob. 3 % 3.9 SO max 6.5 Libeccio 70 % 1015 hPa 6 nubi sparse +24.4° perc. +24.6° prob. 12 % 2.3 OSO max 4 Libeccio 67 % 1016 hPa 9 nubi sparse +29.5° perc. +30.3° prob. 5 % 5.9 S max 3.7 Ostro 50 % 1016 hPa 12 cielo coperto +29.6° perc. +30.6° prob. 3 % 9.8 S max 10 Ostro 51 % 1014 hPa 15 nubi sparse +32.4° perc. +32.7° prob. 11 % 6.7 S max 6 Ostro 39 % 1013 hPa 18 nubi sparse +29.1° perc. +29.6° prob. 23 % 5.1 S max 8.1 Ostro 48 % 1012 hPa 21 poche nuvole +26° perc. +26° prob. 26 % 4.7 OSO max 13.4 Libeccio 60 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 20:24

