Previsioni Meteo Cagliari: tutti i dettagli per domani lunedì 19 agosto

Lunedì 19 Agosto a Cagliari si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate, con temperature piuttosto elevate e venti moderati provenienti prevalentemente da Nord Ovest. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa variabile durante la giornata, con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio.

Nella prima parte della giornata, dalle prime ore del mattino fino al tardo pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno intorno ai +23-29°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest e velocità del vento comprese tra i 13 e i 32 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 40-75% e la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1009-1010hPa.

Nel pomeriggio e in serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la presenza di nubi sparse che potrebbero portare ad un calo delle temperature. Le condizioni rimarranno comunque asciutte, con una probabilità di piogge molto bassa, intorno al 4-16%. Il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest con intensità tra i 20 e i 35 km/h, mantenendo l’umidità attorno al 60-80%.

In conclusione, Lunedì 19 Agosto a Cagliari si prospetta una giornata con un clima caldo e ventilato, con cielo prevalentemente sereno al mattino e nubi sparse nel pomeriggio e in serata. Le temperature rimarranno elevate, ma la leggera brezza potrebbe rendere più gradevole la permanenza all’aperto. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Agosto a Cagliari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.8° perc. +23.1° prob. 4 % 12.1 NO max 23.9 Maestrale 75 % 1010 hPa 4 cielo sereno +22.2° perc. +22.4° prob. 8 % 9.1 ONO max 13.9 Maestrale 72 % 1009 hPa 7 cielo sereno +25.3° perc. +25.4° Assenti 17.2 NO max 25.4 Maestrale 59 % 1009 hPa 10 nubi sparse +28.6° perc. +28.4° Assenti 28.7 ONO max 37.5 Maestrale 42 % 1010 hPa 13 nubi sparse +28.9° perc. +28.5° prob. 16 % 32.2 ONO max 40 Maestrale 40 % 1009 hPa 16 nubi sparse +26.9° perc. +27.6° prob. 18 % 26 NO max 31 Maestrale 55 % 1009 hPa 19 nubi sparse +24.4° perc. +24.7° prob. 4 % 20.7 ONO max 35.1 Maestrale 71 % 1010 hPa 22 nubi sparse +23.3° perc. +23.7° prob. 4 % 15.3 NO max 26.2 Maestrale 77 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 20:09

