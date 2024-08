Previsioni Meteo Canosa di Puglia: tutti i dettagli per domani giovedì 15 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 15 Agosto a Canosa di Puglia indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 37,3°C nel primo pomeriggio, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a 36,8°C. Il vento soffierà principalmente da nord-est con raffiche fino a 24,7km/h.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con un cielo sereno e temperature in rapida ascesa, con valori che potranno superare i 35°C già dalle prime ore del giorno. Il vento sarà leggero, proveniente da nord.

Nel pomeriggio il sole continuerà a splendere su Canosa di Puglia, con temperature che toccheranno il picco massimo nel primo pomeriggio. Il vento potrà aumentare leggermente di intensità, ma non sarà particolarmente fastidioso.

La sera sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche simili, con un calo delle temperature che comunque si manterranno sopra i 30°C. Il vento tenderà a diminuire d’intensità, provenendo sempre da nord-est.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Canosa di Puglia indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo e caldo afoso. È consigliabile prestare attenzione alle alte temperature e proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo nella vostra zona.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 5.5 OSO max 5.9 Libeccio 58 % 1012 hPa 4 cielo sereno +25.5° perc. +25.5° Assenti 7.2 SO max 7.4 Libeccio 56 % 1013 hPa 7 cielo sereno +30.9° perc. +30.4° Assenti 7.2 ONO max 7.9 Maestrale 37 % 1014 hPa 10 cielo sereno +36.7° perc. +36° Assenti 8.4 NE max 7.3 Grecale 25 % 1013 hPa 13 cielo sereno +35.7° perc. +36.2° Assenti 23.7 NE max 19.7 Grecale 32 % 1012 hPa 16 cielo sereno +33.4° perc. +33.6° Assenti 21.3 ENE max 24.7 Grecale 36 % 1012 hPa 19 cielo sereno +28.9° perc. +29.5° Assenti 6.2 NNE max 6.4 Grecale 50 % 1013 hPa 22 cielo sereno +27.6° perc. +28.2° Assenti 2.6 O max 3 Ponente 53 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 19:50

