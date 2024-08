Previsioni Meteo Canosa di Puglia: tutti i dettagli per domani lunedì 19 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 19 Agosto a Canosa di Puglia prevedono condizioni meteorologiche variabili durante la giornata. Al mattino, cielo coperto con possibilità di piogge leggere, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni più intense, con possibilità di rovesci di pioggia e piogge forti. La temperatura massima si attesterà intorno ai 28,7°C nel primo pomeriggio, mentre la minima sarà di circa 21,5°C in serata.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 23°C. Le precipitazioni potrebbero essere presenti, ma con intensità più bassa rispetto alle ore diurne.

Al risveglio, il mattino si presenterà con cielo nuvoloso e piogge leggere, con temperature che si aggireranno intorno ai 23-26°C. Nel corso della mattinata, le precipitazioni potrebbero intensificarsi, portando a piogge più consistenti.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche si faranno più instabili, con piogge moderate e forti, accompagnate da raffiche di vento che potranno raggiungere i 29,2km/h. La temperatura scenderà leggermente rispetto al mattino, attestandosi intorno ai 21-22°C.

In serata, il cielo rimarrà coperto e le piogge leggere potrebbero persistere, con temperature che si manterranno intorno ai 21-22°C.

In conclusione, Lunedì 19 Agosto a Canosa di Puglia sarà caratterizzato da un clima instabile, con piogge intermittenti e possibili rovesci di pioggia nel pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e di prendere le dovute precauzioni in caso di piogge intense.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Agosto a Canosa di Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +23.5° perc. +23.7° 0.5 mm 2.6 SSO max 5 Libeccio 69 % 1007 hPa 3 cielo coperto +23.4° perc. +23.7° prob. 62 % 6.8 SO max 7.5 Libeccio 73 % 1007 hPa 6 cielo coperto +23.8° perc. +24.1° prob. 55 % 4.6 SSO max 6.5 Libeccio 71 % 1007 hPa 9 pioggia leggera +26.2° perc. +26.2° 0.17 mm 3.3 ESE max 5 Scirocco 58 % 1008 hPa 12 cielo coperto +28.7° perc. +29.3° prob. 77 % 15.7 ENE max 12.2 Grecale 50 % 1008 hPa 15 forte pioggia +21.5° perc. +21.8° 7.03 mm 21.1 ENE max 29.2 Grecale 81 % 1008 hPa 18 cielo coperto +21.8° perc. +21.8° prob. 88 % 4.9 SSO max 8.7 Libeccio 71 % 1009 hPa 21 cielo coperto +22° perc. +22.1° prob. 12 % 0.7 SSO max 2.6 Libeccio 72 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 19:44

