Previsioni Meteo Capaccio Paestum: tutti i dettagli per domani lunedì 5 agosto

Le previsioni meteo per Lunedì 5 Agosto a Capaccio Paestum mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 10%. Le temperature si manterranno intorno ai +30°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità compresa tra i 10 e i 15 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 10-15%. Le temperature massime saranno di circa +30°C, con una percezione di calore che potrebbe superare i +31°C. Il vento continuerà a provenire da Ovest – Sud Ovest, con raffiche leggere intorno ai 15 km/h.

Durante la sera, la situazione meteorologica a Capaccio Paestum sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa che potrebbe aumentare fino al 50%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22-23°C, con una percezione di fresco leggermente superiore. Il vento cambierà direzione, provenendo da Est – Nord Est con una velocità intorno ai 4-5 km/h.

In generale, le condizioni meteo a Capaccio Paestum per Lunedì 5 Agosto saranno stabili, con temperature estive e venti leggeri. È consigliabile prestare attenzione alla copertura nuvolosa che potrebbe variare durante la giornata, ma senza particolari fenomeni meteorologici significativi in vista.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Capaccio Paestum indicano un mantenimento delle condizioni stabili, con temperature che si manterranno su valori estivi e venti leggeri. È probabile un aumento della copertura nuvolosa verso la metà della settimana, ma al momento non sono previste precipitazioni significative. Si consiglia comunque di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Lunedì 5 Agosto a Capaccio Paestum

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.2° perc. +21.3° prob. 7 % 6.5 E max 6.5 Levante 73 % 1010 hPa 3 cielo sereno +20.8° perc. +20.8° Assenti 6.9 E max 6.9 Levante 72 % 1010 hPa 6 poche nuvole +25.3° perc. +25.3° Assenti 4.2 ESE max 6.2 Scirocco 55 % 1010 hPa 9 cielo sereno +30° perc. +30.3° Assenti 11.4 OSO max 7.9 Libeccio 45 % 1010 hPa 12 cielo sereno +30.1° perc. +31° Assenti 15.3 OSO max 11.5 Libeccio 49 % 1010 hPa 15 poche nuvole +28.8° perc. +29.8° prob. 11 % 10.9 OSO max 8.7 Libeccio 53 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +23.7° perc. +24.1° 0.16 mm 5.8 NO max 6.2 Maestrale 77 % 1010 hPa 21 nubi sparse +22.9° perc. +23.2° prob. 24 % 3.2 ENE max 3.2 Grecale 77 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:03 e tramonta alle ore 20:06

