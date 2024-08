Previsioni Meteo Capaccio Paestum: tutti i dettagli per domani martedì 27 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Capaccio Paestum per Martedì 27 Agosto prevedono una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 30%. Le temperature oscilleranno tra i +27,5°C e i +30,6°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica subirà un cambiamento repentino con l’arrivo di precipitazioni. Si prevede una pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 32%, seguita da una pioggia moderata con il 37% di copertura nuvolosa. Le temperature scenderanno fino a +23,2°C con raffiche di vento che potranno raggiungere i 28,9km/h provenienti da Est.

Nel tardo pomeriggio e in serata, le condizioni meteorologiche peggioreranno ulteriormente con il persistere delle precipitazioni. Si prevede una forte pioggia con una copertura nuvolosa del 58%, seguita da piogge moderate e leggere. Le temperature scenderanno fino a +18,1°C con raffiche di vento che potranno raggiungere i 32,4km/h provenienti da Est.

In conclusione, le previsioni del tempo a Capaccio Paestum per Martedì 27 Agosto indicano un’instabilità atmosferica che porterà precipitazioni significative nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e di prendere le dovute precauzioni in caso di pioggia intensa. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni meteo dei prossimi giorni a Capaccio Paestum.

Tutti i dati meteo di Martedì 27 Agosto a Capaccio Paestum

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.2° perc. +21.2° prob. 4 % 4.6 ENE max 4.4 Grecale 71 % 1013 hPa 3 cielo coperto +20.9° perc. +20.8° Assenti 6.6 E max 6.4 Levante 65 % 1012 hPa 6 cielo coperto +24.1° perc. +23.9° Assenti 4.4 ENE max 5.6 Grecale 49 % 1013 hPa 9 nubi sparse +30.6° perc. +29.7° Assenti 8.9 OSO max 8.8 Libeccio 34 % 1013 hPa 12 nubi sparse +29.9° perc. +30.1° Assenti 14.3 OSO max 11.9 Libeccio 44 % 1012 hPa 15 forte pioggia +18.9° perc. +19.1° 7.23 mm 18.3 E max 32.4 Levante 85 % 1015 hPa 18 pioggia moderata +18.7° perc. +18.9° 1.13 mm 13.3 ENE max 21 Grecale 87 % 1016 hPa 21 cielo coperto +18.9° perc. +18.9° prob. 7 % 10.9 E max 18.7 Levante 80 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 19:35

