Previsioni Meteo Capaccio Paestum: tutti i dettagli per domani mercoledì 21 agosto

Mercoledì 21 Agosto a Capaccio Paestum si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima raggiungerà i 27,9°C intorno alle ore centrali, con una percezione di calore che potrà arrivare fino a 28,4°C. Il vento soffierà prevalentemente da Ovest – Sud Ovest con una velocità che potrà variare dai 7,1km/h ai 13,9km/h. L’umidità si manterrà intorno al 50-60% mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1011hPa.

Nel dettaglio, la mattinata si presenterà con cielo sereno e temperature in lieve aumento, con una brezza leggera che accompagnerà le prime ore del giorno. Durante le prime ore del pomeriggio, il cielo resterà sereno e la temperatura raggiungerà il suo picco massimo. Tuttavia, nel tardo pomeriggio è prevista la possibilità di piogge leggere, con una probabilità che aumenterà fino al 56% intorno alle 15:00. Le precipitazioni potrebbero portare circa 0,5mm di pioggia.

La sera si presenterà con cielo sereno e temperature in calo, con una leggera brezza che soffierà da diverse direzioni. Le probabilità di pioggia diminuiranno gradualmente, ma sarà comunque presente una leggera possibilità di piogge sparse.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 21 Agosto a Capaccio Paestum indicano una giornata all’insegna del sole, con un aumento delle temperature durante la mattinata e il primo pomeriggio, seguito da possibili piogge leggere nel tardo pomeriggio. Tuttavia, la situazione meteorologica si stabilizzerà durante la serata, con cielo sereno e temperature in diminuzione. Resta comunque consigliabile monitorare costantemente le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 21 Agosto a Capaccio Paestum

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19° perc. +19.1° Assenti 5.2 E max 5.8 Levante 80 % 1011 hPa 3 cielo sereno +18.5° perc. +18.5° Assenti 5.9 ENE max 5.9 Grecale 79 % 1010 hPa 6 cielo sereno +22° perc. +22° Assenti 2.2 E max 3.6 Levante 66 % 1011 hPa 9 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 10 OSO max 9.1 Libeccio 54 % 1011 hPa 12 cielo sereno +27.9° perc. +28.4° Assenti 13.9 OSO max 10.4 Libeccio 51 % 1011 hPa 15 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° prob. 56 % 12.5 O max 10.8 Ponente 60 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +21.7° perc. +22.1° 0.32 mm 2.7 ONO max 4 Maestrale 84 % 1011 hPa 21 cielo sereno +20.6° perc. +21° prob. 30 % 5.8 E max 5.9 Levante 88 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 19:44

