Previsioni Meteo Capaccio Paestum: tutti i dettagli per il weekend 23 – 25 Agosto

Nel fine settimana a Capaccio Paestum si prospetta un clima stabile e soleggiato, con temperature estive che toccheranno i +30°C nelle ore centrali. Il vento sarà leggero e l’umidità si manterrà a livelli accettabili. Tuttavia, Sabato si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con possibili nubi basse in serata. Non sono previste precipitazioni, assicurando un weekend ideale per attività all’aperto.

Venerdì 23 Agosto

Notte

Durante la notte a Capaccio Paestum, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,6°C con una leggera brezza proveniente dall’Est – Nord Est a 5,8km/h. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1013hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno e una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +30°C con una percezione di +30,2°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 9,6km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà del 44% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con una leggera copertura nuvolosa del 5%. Le temperature massime saranno di +30,4°C con una percezione di +30,6°C. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest soffierà a 12,9km/h con raffiche leggere. L’umidità aumenterà leggermente al 44% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1015hPa.

Sera

In serata sono previste nubi sparse con una copertura nuvolosa del 32%. Le temperature si abbasseranno a +22,8°C con una percezione di +23,3°C. Il vento cambierà direzione provenendo da Nord Est a una velocità di 2,5km/h. L’umidità salirà al 80% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1016hPa.

Sabato 24 Agosto

Notte

Durante la notte a Capaccio Paestum, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 21%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22°C con una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est a 3,7km/h. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1016hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature saliranno fino a +30,1°C con una percezione di +30,4°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 9,8km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà del 44% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1017hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio sono previste nubi sparse con una copertura nuvolosa del 38%. Le temperature massime saranno di +30,6°C con una percezione di +31°C. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest soffierà a 12km/h con raffiche leggere. L’umidità aumenterà leggermente al 44% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1017hPa.

Sera

In serata il cielo sarà nubi sparse con una copertura del 25%. Le temperature si abbasseranno a +22,6°C con una percezione di +23°C. Il vento cambierà direzione provenendo da Est a una velocità di 4,1km/h. L’umidità salirà al 79% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1016hPa.

Domenica 25 Agosto

Notte

Durante la notte a Capaccio Paestum, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 90%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +21,6°C con una leggera brezza proveniente dall’Est a 3,9km/h. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1016hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a +21,5°C con una percezione di +21,5°C. Il vento soffierà da Est a una velocità di 4,2km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio sono previste nubi sparse con una copertura nuvolosa del 67%. Le temperature massime saranno di +30,2°C con una percezione di +30,2°C. Il vento proveniente da Ovest soffierà a 12,3km/h con raffiche leggere. L’umidità aumenterà leggermente al 42% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1015hPa.

Sera

In serata il cielo sarà nubi sparse con una copertura del 64%. Le temperature si abbasseranno a +22,2°C con una percezione di +22,2°C. Il vento cambierà direzione provenendo da Est a una velocità di 4,4km/h. L’umidità salirà al 69% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1014hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Capaccio Paestum si preannuncia all’insegna del bel tempo, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Le temperature saranno estive, con massime che raggiungeranno i +30°C durante le ore centrali della giornata. Il vento sarà generalmente leggero e l’umidità si manterrà su valori accettabili. Tuttavia, è prevista un’aumento della copertura nuvolosa nella giornata di Sabato, con possibili nubi basse in serata. Sia Sabato che Domenica, le precipitazioni saranno assenti, garantendo un weekend ideale per attività all’aperto.

