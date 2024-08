Previsioni Meteo Carpi: tutti i dettagli per domani domenica 1 settembre

MeteoWeb

Domenica 1 Settembre a Carpi si prospetta una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con una copertura nuvolosa che varierà tra il 96% e il 100%. Le temperature si manterranno elevate, con valori che oscilleranno tra i +23,1°C e i +35,2°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore alla temperatura effettiva, garantendo un certo grado di comfort termico.

Nelle prime ore del mattino, a partire dalle ore 6:00, il cielo sarà completamente coperto con una temperatura di +24°C. Man mano che la mattinata avanza, le nuvole resteranno predominanti, con temperature in costante aumento fino a raggiungere i +33,9°C alle 11:00. Nel primo pomeriggio, le condizioni non cambieranno, con il termometro che potrà toccare i +35,2°C alle 14:00. Nel tardo pomeriggio, a partire dalle ore 16:00, si avrà una leggera schiarita con nubi sparse e una temperatura di +34,8°C.

Nella serata, il cielo si libererà dalle nuvole, regalando una serata serena con temperature più miti, che si attesteranno intorno ai +25°C. Il vento soffierà con bava leggera proveniente da diverse direzioni, mantenendo una velocità costante tra i 4 e i 9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 1 Settembre a Carpi indicano una giornata calda e afosa, con cielo prevalentemente coperto e temperature elevate. È consigliabile prestare attenzione alle alte temperature, cercando di rimanere idratati e evitando l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteo simili, con temperature che potrebbero rimanere elevate. Bisognerà monitorare costantemente le previsioni per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 1 Settembre a Carpi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +24.3° perc. +24.1° prob. 39 % 5.1 NE max 5.9 Grecale 50 % 1015 hPa 3 cielo coperto +22.8° perc. +22.5° Assenti 0.7 ENE max 1.2 Grecale 54 % 1015 hPa 6 cielo coperto +24° perc. +23.8° Assenti 5.3 O max 6.9 Ponente 53 % 1015 hPa 9 cielo coperto +30.4° perc. +29.5° Assenti 4.9 NO max 3.1 Maestrale 34 % 1014 hPa 12 cielo coperto +34.6° perc. +33.1° Assenti 5.9 E max 6.7 Levante 24 % 1012 hPa 15 cielo coperto +35.2° perc. +33.4° Assenti 8.4 E max 6.7 Levante 21 % 1010 hPa 18 nubi sparse +30.3° perc. +28.9° Assenti 6.8 ENE max 8.1 Grecale 29 % 1010 hPa 21 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 5.3 ONO max 7 Maestrale 42 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:48

