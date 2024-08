Previsioni Meteo Casalecchio di Reno: il bollettino per domani giovedì 22 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a Casalecchio di Reno indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina si presenterà con poche nuvole e temperature in aumento, con una copertura nuvolosa che aumenterà leggermente nel corso della giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa intorno al 24%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,3°C alle 07:00, per poi salire gradualmente fino a +30,2°C alle 11:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche leggere provenienti da Est.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma il cielo rimarrà per lo più sereno con una probabilità di pioggia molto bassa. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +31,2°C alle 13:00, per poi diminuire leggermente verso sera.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, con una probabilità di pioggia ancora molto bassa. Le temperature si manterranno piacevoli, attorno ai +22,7°C alle 21:00, per poi scendere leggermente durante la notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a Casalecchio di Reno indicano una giornata con cielo prevalentemente sereno, temperature gradevoli e venti leggeri. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con un leggero aumento della copertura nuvolosa nel fine settimana.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Agosto a Casalecchio di Reno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +22.2° perc. +22.3° Assenti 7.3 SSE max 7.5 Scirocco 71 % 1014 hPa 3 cielo sereno +21.4° perc. +21.4° Assenti 4 SSE max 4.7 Scirocco 71 % 1013 hPa 6 cielo sereno +23.3° perc. +23.5° Assenti 3.7 SSE max 5.7 Scirocco 71 % 1014 hPa 9 nubi sparse +28.2° perc. +29° Assenti 13.1 E max 15.3 Levante 53 % 1014 hPa 12 nubi sparse +30.8° perc. +31.4° Assenti 13.3 E max 11.8 Levante 45 % 1012 hPa 15 poche nuvole +30.6° perc. +31.2° prob. 4 % 16.3 ENE max 12.7 Grecale 45 % 1011 hPa 18 cielo sereno +24.5° perc. +24.7° prob. 4 % 9.7 E max 16.9 Levante 66 % 1012 hPa 21 nubi sparse +22.7° perc. +22.9° Assenti 6.5 SSE max 7.8 Scirocco 71 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 20:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.