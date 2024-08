Previsioni Meteo Casalecchio di Reno: tutti i dettagli per domani sabato 17 agosto

MeteoWeb

Sabato 17 Agosto a Casalecchio di Reno si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni meteorologiche significative. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 16% e il 55%. Le temperature si manterranno intorno ai +22-23°C, con una leggera brezza proveniente dal Sud Ovest e una velocità del vento che si attesterà intorno ai 8-9 km/h.

Man mano che la mattina avanza, il cielo si schiarirà e il sole farà capolino, portando a una graduale salita delle temperature. Nel tardo mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 1-5%. Le temperature saliranno fino a +35-36°C, con una brezza leggera che soffierà da Nord a una velocità di circa 4-12 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica subirà un cambiamento repentino con l’arrivo di nubi sparse e piogge leggere. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 75%, con precipitazioni che potrebbero raggiungere i 0.9mm. Le temperature caleranno bruscamente fino a +24-27°C, mentre la velocità del vento aumenterà fino a 13-17 km/h provenendo da diverse direzioni.

La sera a Casalecchio di Reno sarà caratterizzata da un cielo coperto con una probabilità di piogge leggere intorno al 99-100%. Le temperature si manterranno intorno ai +23-25°C, con raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 23 km/h provenienti dal Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 17 Agosto a Casalecchio di Reno indicano una giornata instabile, con un’alternanza di schiarite, piogge leggere e un calo delle temperature nel pomeriggio. È consigliabile prestare attenzione all’evolversi delle condizioni meteorologiche e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali piogge nel corso della giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Agosto a Casalecchio di Reno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.3° perc. +23.5° Assenti 9.6 SO max 10.3 Libeccio 67 % 1013 hPa 3 nubi sparse +22.3° perc. +22.3° Assenti 9.1 SO max 9.8 Libeccio 66 % 1013 hPa 6 poche nuvole +25.3° perc. +25.2° Assenti 4.4 OSO max 5.6 Libeccio 53 % 1013 hPa 9 cielo sereno +32.2° perc. +31.9° Assenti 3.5 N max 4.9 Tramontana 36 % 1012 hPa 12 cielo sereno +36.4° perc. +35.6° Assenti 10 NNE max 16.5 Grecale 25 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +34° perc. +33.2° 0.2 mm 12.1 N max 15.5 Tramontana 30 % 1008 hPa 18 nubi sparse +24.6° perc. +24.9° prob. 45 % 13.2 S max 17.4 Ostro 67 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +23.6° perc. +23.8° 0.35 mm 15.9 SO max 23.6 Libeccio 71 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 20:12

