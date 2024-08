Previsioni Meteo Castelvetrano: il bollettino per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castelvetrano indicano una settimana all’insegna della stabilità. Si prevedono cieli sereni e temperature gradevoli, con solo deboli precipitazioni previste per Martedì 20 Agosto. Gli altri giorni saranno caratterizzati da assenza di piogge significative. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni di temperatura e di vestirsi adeguatamente per affrontare le giornate soleggiate.

Lunedì 19 Agosto

Nella notte a Castelvetrano, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 47%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,4°C, con una percezione di +24°C. Il vento soffierà a 9,3km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche fino a 12,3km/h. La probabilità di precipitazioni è del 10%, ma non sono previste piogge. L’umidità sarà dell’85% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature saliranno fino a +28,2°C, con una percezione di +28,7°C. Il vento aumenterà la sua intensità, raggiungendo i 25,3km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità al 51% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime saranno di +29°C, con una percezione di +29°C. Il vento soffierà a 27,6km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità al 44% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,3°C, con una percezione di +24,4°C. Il vento soffierà a 15km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità al 62% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Martedì 20 Agosto

Durante la notte, a Castelvetrano, sono previste piogge leggere con una copertura nuvolosa del 20%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,9°C, con una percezione di +23,2°C. Il vento soffierà a 17,4km/h provenendo da Ovest, con raffiche fino a 27,7km/h. Sono attese precipitazioni di 0.28mm e un’umidità del 75%, con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Durante la mattina, le piogge leggere continueranno con una copertura nuvolosa del 30%. Le temperature saliranno fino a +24,7°C, con una percezione di +25°C. Il vento aumenterà la sua intensità, raggiungendo i 24,8km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest. Sono attese precipitazioni di 0.3mm e un’umidità del 66%, con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Nel pomeriggio, le piogge leggere proseguiranno con una copertura nuvolosa del 37%. Le temperature massime saranno di +26,4°C, con una percezione di +26,4°C. Il vento soffierà a 28,4km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest. Sono attese precipitazioni di 0.12mm e un’umidità del 60%, con una pressione atmosferica di 1011hPa.

In serata, il cielo si schiarirà con una copertura nuvolosa dell’11%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,3°C, con una percezione di +24,6°C. Il vento soffierà a 21,1km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità al 68% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mercoledì 21 Agosto

Durante la notte, a Castelvetrano, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,2°C, con una percezione di +23,5°C. Il vento soffierà a 11km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche fino a 14,1km/h. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità del 73% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature saliranno fino a +28,1°C, con una percezione di +29,6°C. Il vento sarà leggero, a 8,2km/h provenendo da Nord. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità al 60% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà leggermente con una copertura nuvolosa del 12%. Le temperature massime saranno di +29,2°C, con una percezione di +29,9°C. Il vento soffierà a 18km/h provenendo da Ovest. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità al 50% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

In serata, sono previste nubi sparse con una copertura nuvolosa dell’80%. Le temperature si attesteranno intorno ai +29,6°C, con una percezione di +30,8°C. Il vento soffierà a 22km/h provenendo da Nord Ovest. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità al 52% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Giovedì 22 Agosto

Durante la notte, a Castelvetrano, sono previste nubi sparse con una copertura nuvolosa del 35%. Le temperature si manterranno intorno ai +24°C, con una percezione di +24,4°C. Il vento soffierà a 12km/h provenendo da Nord, con raffiche fino a 18,4km/h. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità del 77% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno fino a +26,7°C, con una percezione di +28,1°C. Il vento sarà leggero, a 11,2km/h provenendo da Nord. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità al 67% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature massime saranno di +28,1°C, con una percezione di +29,6°C. Il vento sarà leggero, a 8,2km/h provenendo da Nord. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità al 60% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature si attesteranno intorno ai +29,4°C, con una percezione di +30,6°C. Il vento soffierà a 7,1km/h provenendo da Nord Ovest. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità al 53% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

