Previsioni Meteo Cesena: tutti i dettagli per domani giovedì 29 agosto

Le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Cesena prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa intorno al 77%, ma nel corso della mattinata le nubi si diraderanno, lasciando spazio a schiarite e a un aumento delle temperature.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente, garantendo un’abbondante presenza di sole e temperature elevate. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 34°C nel primo pomeriggio, per poi scendere leggermente verso sera, ma rimanendo comunque piacevolmente calde.

Le temperature percepite saranno in linea con quelle effettive, grazie alla scarsa umidità presente nell’aria. Il vento soffierà prevalentemente da nord-ovest con intensità variabile, mantenendosi comunque a livelli di brezza leggera.

Le precipitazioni sono assenti per l’intera giornata, garantendo una giornata asciutta e senza rischi di piogge improvvise. L’umidità relativa si manterrà intorno al 30-40%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1015hPa.

In conclusione, Giovedì 29 Agosto a Cesena si prospetta una giornata estiva tipica, con sole, caldo e condizioni meteo ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Le previsioni per i prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni stabili, con temperature che potrebbero rimanere elevate, ma con un clima generalmente piacevole e soleggiato.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23° perc. +23.1° prob. 2 % 5.8 OSO max 6.4 Libeccio 66 % 1016 hPa 3 cielo coperto +22.4° perc. +22.4° Assenti 7.6 OSO max 9 Libeccio 66 % 1016 hPa 6 cielo coperto +24° perc. +24° Assenti 6.8 O max 10.4 Ponente 61 % 1017 hPa 9 nubi sparse +30.2° perc. +30.1° Assenti 9 NO max 9.4 Maestrale 42 % 1017 hPa 12 nubi sparse +33.7° perc. +33.4° Assenti 10.9 NNE max 9.7 Grecale 33 % 1015 hPa 15 cielo sereno +32.9° perc. +32.5° Assenti 15 ENE max 13.5 Grecale 34 % 1014 hPa 18 cielo sereno +27.1° perc. +27.5° Assenti 4.2 SE max 5.6 Scirocco 50 % 1015 hPa 21 cielo sereno +24.9° perc. +24.8° Assenti 7.3 SO max 6.9 Libeccio 55 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 19:47

