Previsioni Meteo Chieti: tutti i dettagli per domani venerdì 2 agosto

Le previsioni meteo per Venerdì 2 Agosto a Chieti mostrano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 33°C nel primo pomeriggio, con una percezione di caldo che potrebbe superare i 32°C. Il vento soffierà prevalentemente da nord-est con intensità variabile, mentre la copertura nuvolosa sarà scarsa, con solo qualche nuvola prevista nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà sereno e le temperature si manterranno piacevoli attorno ai 25°C. Il vento sarà leggero proveniente da ovest-sud-ovest, con raffiche poco significative.

Al mattino, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire gradualmente, raggiungendo i 30°C verso le ore centrali della mattinata. Il vento sarà debole e la copertura nuvolosa sarà assente.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con poche nuvole sparse e temperature elevate che toccheranno il picco massimo attorno ai 33°C. Il vento potrebbe aumentare leggermente di intensità, ma rimarrà comunque una brezza leggera.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 25°C. Il vento proveniente da sud-sud-est sarà molto debole, e la copertura nuvolosa sarà praticamente assente.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 2 Agosto a Chieti indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con sole splendente e temperature estive. È consigliabile proteggersi adeguatamente dai raggi solari e idratarsi a sufficienza, considerando le temperature elevate previste. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con temperature che potrebbero rimanere su valori simili.

Tutti i dati meteo di Venerdì 2 Agosto a Chieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.1° perc. +25° Assenti 8.4 OSO max 8.8 Libeccio 49 % 1009 hPa 3 cielo sereno +24.3° perc. +24.1° Assenti 9 OSO max 9.7 Libeccio 49 % 1009 hPa 6 cielo sereno +28.5° perc. +28° Assenti 4.3 O max 7.3 Ponente 38 % 1009 hPa 9 cielo sereno +32.9° perc. +31.9° Assenti 14.3 NE max 13.6 Grecale 30 % 1008 hPa 12 cielo sereno +32.8° perc. +32.6° Assenti 17.6 NE max 13.6 Grecale 36 % 1008 hPa 15 poche nuvole +32° perc. +32° Assenti 15.3 ENE max 12 Grecale 38 % 1007 hPa 18 cielo sereno +27.6° perc. +28.1° Assenti 7.3 NE max 8.1 Grecale 51 % 1006 hPa 21 cielo sereno +24.8° perc. +24.7° Assenti 5.9 SO max 5.5 Libeccio 53 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:00 e tramonta alle ore 20:18

