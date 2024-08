Previsioni Meteo Fasano: il bollettino per domani domenica 4 agosto

MeteoWeb

Domenica 4 Agosto a Fasano si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse e una copertura nuvolosa che varierà tra il 23% e il 70%. Le temperature si manterranno intorno ai 25-26°C, con una leggera percezione di calore che potrebbe farle avvertire intorno ai 25-31°C. Il vento soffierà a una velocità compresa tra i 14,5km/h e i 19,4km/h, provenendo prevalentemente da direzioni settentrionali come il Nord e il Nord Ovest. L’umidità si manterrà intorno all’80%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Man mano che la giornata avanza, le nubi tenderanno a diradarsi, lasciando spazio a cielo sereno e poche nuvole. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo punte di 30°C intorno a mezzogiorno. Nel primo pomeriggio, è prevista la comparsa di piogge leggere, con una probabilità di precipitazioni intorno al 2% e una quantità di pioggia stimata intorno ai 0.15-0.16mm. Il vento si manterrà moderato, con raffiche che potrebbero raggiungere i 15,7km/h.

Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo tornerà a schiarirsi, con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 1% e il 53%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 25-28°C, mentre l’umidità dell’aria aumenterà fino al 73%. Il vento potrebbe intensificarsi, con raffiche che potrebbero superare i 25km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 4 Agosto a Fasano indicano una giornata con un mix di condizioni atmosferiche, che vanno dalle nubi sparse al cielo sereno, con possibili piogge leggere nel primo pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto gradevoli, con una leggera brezza che potrebbe rendere più sopportabile il caldo estivo. È consigliabile monitorare costantemente l’evolversi della situazione meteo, in quanto potrebbero verificarsi variazioni improvvisi.

Tutti i dati meteo di Domenica 4 Agosto a Fasano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +24.9° perc. +25.6° Assenti 19.4 NNO max 29.4 Maestrale 82 % 1009 hPa 4 nubi sparse +24.6° perc. +25.3° Assenti 14.6 NO max 21.6 Maestrale 81 % 1009 hPa 7 nubi sparse +28.2° perc. +29.7° Assenti 15.2 NNO max 14.3 Maestrale 60 % 1009 hPa 10 nubi sparse +29.8° perc. +31.5° Assenti 17.9 N max 15.9 Tramontana 55 % 1010 hPa 13 cielo sereno +30.1° perc. +31.7° Assenti 18.5 N max 16.8 Tramontana 53 % 1009 hPa 16 pioggia leggera +28.8° perc. +29.7° 0.16 mm 10 NNO max 11 Maestrale 53 % 1008 hPa 19 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° Assenti 13.8 NNO max 17.9 Maestrale 66 % 1009 hPa 22 nubi sparse +25° perc. +25.5° Assenti 14.8 NNO max 26.5 Maestrale 76 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 05:52 e tramonta alle ore 19:59

