Previsioni Meteo Follonica: tutti i dettagli per domani giovedì 22 agosto

Le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a Follonica prevedono condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +30°C. La brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest contribuirà a mantenere un clima piacevole con un’umidità al 45%.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Follonica con temperature che potrebbero superare i +31°C. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest potrebbe intensificarsi leggermente, ma non dovrebbero esserci variazioni significative nelle condizioni meteorologiche.

In serata, il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno intorno ai +25°C. Il vento proveniente da Nord Ovest sarà una brezza leggera che accompagnerà una leggera aumento dell’umidità.

In conclusione, le previsioni meteo per Follonica per Giovedì 22 Agosto indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature piacevoli. Le condizioni meteo dovrebbero rimanere stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che si manterranno su valori simili. Sono previste condizioni ideali per godersi una giornata al mare o all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Agosto a Follonica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.9° perc. +24° Assenti 6.4 NNE max 6.5 Grecale 63 % 1012 hPa 4 cielo sereno +23.3° perc. +23.4° Assenti 6.3 ENE max 6.3 Grecale 63 % 1011 hPa 7 cielo sereno +27.5° perc. +27.9° Assenti 2.3 E max 4.5 Levante 49 % 1012 hPa 10 cielo sereno +30° perc. +30.6° Assenti 10.4 OSO max 8 Libeccio 47 % 1012 hPa 13 cielo sereno +30° perc. +31.3° Assenti 13.2 OSO max 12.8 Libeccio 51 % 1011 hPa 16 cielo sereno +29.3° perc. +30.8° Assenti 10.1 ONO max 13.2 Maestrale 55 % 1011 hPa 19 cielo sereno +25.2° perc. +25.8° Assenti 7 NO max 8.5 Maestrale 76 % 1012 hPa 22 cielo sereno +24.1° perc. +24.6° Assenti 7.7 N max 8.9 Tramontana 77 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 20:04

