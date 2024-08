Previsioni Meteo Frosinone: il bollettino per domani mercoledì 28 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 28 Agosto a Frosinone prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, cielo con nubi sparse e una copertura nuvolosa che varierà dal 32% al 75%. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C fino a salire gradualmente fino a toccare i +33°C nelle ore centrali del giorno. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, ma comunque piuttosto elevata, attestandosi intorno ai +22°C al mattino e ai +32°C nel primo pomeriggio.

Durante il pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. Le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai +33°C. Nel tardo pomeriggio e in serata sono attese precipitazioni, con piogge che potrebbero essere moderate e una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 97%. Le temperature tenderanno a diminuire, attestandosi intorno ai +22°C.

Le condizioni del vento saranno prevalentemente di brezza leggera, con velocità che varieranno tra i 2,7km/h e i 10,3km/h. La direzione del vento sarà principalmente da Nord Est, Est, Sud Est e Sud Ovest. Le raffiche di vento saranno assenti.

L’umidità si manterrà intorno al 60% al mattino, per poi aumentare fino al 73% con l’arrivo delle precipitazioni serali. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1016hPa durante la giornata.

In base alla situazione meteo attesa per Mercoledì 28 Agosto, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche durante la giornata e di essere preparati a possibili piogge nel tardo pomeriggio e in serata. Per i prossimi giorni a Frosinone, è prevista una tendenza a condizioni variabili con possibili precipitazioni sparse.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 28 Agosto a Frosinone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.8° perc. +20.8° prob. 22 % 6.9 NNE max 6.4 Grecale 70 % 1016 hPa 3 nubi sparse +20° perc. +19.8° Assenti 8.2 N max 7.2 Tramontana 67 % 1016 hPa 6 nubi sparse +23.1° perc. +23° Assenti 5.5 NNE max 5.9 Grecale 60 % 1016 hPa 9 nubi sparse +30.7° perc. +30° Assenti 3.6 SE max 4.6 Scirocco 36 % 1016 hPa 12 nubi sparse +33.4° perc. +32.3° Assenti 6 SSO max 9.9 Libeccio 29 % 1015 hPa 15 nubi sparse +32° perc. +31.3° Assenti 10.3 OSO max 9.6 Libeccio 34 % 1014 hPa 18 pioggia leggera +25.2° perc. +25.4° 0.2 mm 4.9 E max 6.5 Levante 59 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +22.4° perc. +22.8° 0.1 mm 6 N max 6.2 Tramontana 82 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 19:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.