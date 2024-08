Previsioni Meteo Galatina: il bollettino per domani martedì 6 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 6 Agosto a Galatina indicano condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 34,4°C intorno alle ore 12:00, con una temperatura percepita che si attesterà sui 33,3°C. La minima notturna si registrerà intorno ai 23,2°C.

Durante la notte, il cielo rimarrà sereno con temperature gradevoli che si manterranno intorno ai 24°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con una velocità di circa 12km/h.

Al risveglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in aumento, con valori che supereranno i 29°C già dalle prime ore del mattino. Il vento sarà moderato proveniente da Nord.

Nel corso del pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature continueranno a salire, con punte massime attese intorno ai 34°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, mantenendo comunque condizioni di brezza.

In serata, le temperature si abbasseranno leggermente, ma il cielo rimarrà sereno. Il vento sarà ancora presente, ma con una velocità più contenuta rispetto al pomeriggio.

In conclusione, Martedì 6 Agosto a Galatina si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature estive. Le temperature massime toccheranno i 34°C, quindi si consiglia di prestare attenzione all’esposizione diretta al sole e di mantenere un’adeguata idratazione. Per i prossimi giorni, le previsioni indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo e temperature elevate, ideali per godersi l’estate in Puglia.

Tutti i dati meteo di Martedì 6 Agosto a Galatina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.9° perc. +24° Assenti 10.8 NNO max 16.1 Maestrale 65 % 1009 hPa 4 cielo sereno +23.2° perc. +23.3° Assenti 8.7 NNO max 9.9 Maestrale 65 % 1010 hPa 7 cielo sereno +29.8° perc. +29.2° Assenti 11.9 N max 14.7 Tramontana 37 % 1010 hPa 10 cielo sereno +33.4° perc. +32.3° Assenti 16.4 N max 19 Tramontana 29 % 1010 hPa 13 cielo sereno +34.3° perc. +33.3° Assenti 14.8 NNO max 20 Maestrale 28 % 1009 hPa 16 cielo sereno +32.6° perc. +31.8° Assenti 10.3 NNO max 15.8 Maestrale 32 % 1009 hPa 19 cielo sereno +27.2° perc. +27.6° Assenti 4.9 NO max 7.9 Maestrale 50 % 1010 hPa 22 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 7.6 N max 8.5 Tramontana 58 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 05:53 e tramonta alle ore 19:52

