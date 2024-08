Previsioni Meteo Galatina: tutti i dettagli per domani domenica 4 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 4 Agosto a Galatina indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 30%. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C, con una leggera brezza proveniente da nord.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 10%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +33°C verso mezzogiorno. Il vento sarà moderato, proveniente sempre da nord, con raffiche leggere.

Nel pomeriggio, il sole splenderà senza ostacoli, con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +34°C, con una leggera brezza che contribuirà a mitigare il caldo. L’umidità si manterrà intorno al 40%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

In serata, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa quasi impercettibile. Le temperature si abbasseranno leggermente, ma si manterranno comunque piacevoli, intorno ai +27°C. Il vento proveniente da nord sarà ancora presente, con raffiche leggere.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 4 Agosto a Galatina prevedono una giornata estiva con temperature elevate e cielo sereno. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che si attesteranno su valori simili. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di idratarsi regolarmente per affrontare al meglio le giornate calde in arrivo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +26.2° perc. +26.2° Assenti 22.1 NNE max 37.8 Grecale 66 % 1008 hPa 4 nubi sparse +25.2° perc. +25.6° Assenti 13.8 N max 25.3 Tramontana 70 % 1008 hPa 7 cielo sereno +30.1° perc. +30.7° Assenti 16.8 NNO max 17.7 Maestrale 47 % 1009 hPa 10 cielo sereno +33.2° perc. +34° Assenti 20.7 N max 19.1 Tramontana 40 % 1009 hPa 13 cielo sereno +33.9° perc. +34.6° Assenti 20.7 N max 17.7 Tramontana 37 % 1007 hPa 16 cielo sereno +32.3° perc. +32.3° prob. 1 % 17.1 N max 18 Tramontana 38 % 1007 hPa 19 cielo sereno +27.7° perc. +28.4° Assenti 14.9 N max 24.8 Tramontana 53 % 1008 hPa 22 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 15.7 N max 29.2 Tramontana 64 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:51 e tramonta alle ore 19:55

