Previsioni Meteo Galatina: tutti i dettagli per domani sabato 17 agosto

Sabato 17 Agosto a Galatina si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature saranno elevate, con punte massime attese nel pomeriggio.

Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai +29°C, con una percezione di caldo che raggiungerà i +31°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di circa 15km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una probabilità di pioggia inferiore al 5%. Le temperature massime saranno di +35,5°C, con una percezione di caldo che potrà raggiungere i +36,6°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Nord Ovest.

In serata, il cielo si libererà dalle nubi, con una copertura nuvolosa intorno al 4%. Le temperature si manterranno elevate, attorno ai +27,9°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di circa 18km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 17 Agosto a Galatina indicano una giornata caratterizzata da sole e caldo, con temperature elevate e venti moderati. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con cieli sereni e temperature che si manterranno sopra la media stagionale.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Agosto a Galatina

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 12 N max 22.4 Tramontana 69 % 1012 hPa 4 cielo sereno +25.4° perc. +26.1° Assenti 12.7 N max 25 Tramontana 78 % 1012 hPa 7 cielo sereno +31° perc. +32.4° Assenti 14 N max 18.1 Tramontana 49 % 1012 hPa 10 cielo sereno +34.9° perc. +36.2° Assenti 12.7 NO max 17.9 Maestrale 37 % 1011 hPa 13 nubi sparse +35.2° perc. +36° Assenti 9.4 NO max 14.9 Maestrale 34 % 1009 hPa 16 nubi sparse +31.9° perc. +33° prob. 4 % 32.3 O max 34.1 Ponente 45 % 1010 hPa 19 cielo sereno +28.5° perc. +29.6° Assenti 14.4 N max 24.1 Tramontana 55 % 1010 hPa 22 cielo sereno +26.9° perc. +28.6° Assenti 6.6 ENE max 12.5 Grecale 70 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:03 e tramonta alle ore 19:37

