Previsioni Meteo Limbiate: tutti i dettagli per domani venerdì 16 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Limbiate per Venerdì 16 Agosto prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa intorno al 40-50%. Le temperature si attesteranno intorno ai 28-30°C, con una leggera percezione di calore in aumento. Il vento soffierà da sud con intensità leggera, mentre l’umidità si manterrà intorno al 50%. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà maggiormente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 70-80%. Le temperature massime toccheranno i 32-33°C, con una leggera diminuzione dell’umidità intorno al 40%. Il vento sarà sempre proveniente da sud, con raffiche leggere.

Nella seconda parte della giornata, verso sera, il cielo si libererà nuovamente dalle nuvole, con una copertura nuvolosa attesa intorno al 20-30%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai 25-27°C, mentre l’umidità aumenterà leggermente fino al 60%. Il vento proveniente da ovest sarà moderato, con raffiche leggere.

In generale, la giornata di Venerdì 16 Agosto a Limbiate si presenterà con un mix di nuvole e schiarite, con temperature estive e vento leggero. Le condizioni meteo saranno abbastanza stabili, senza precipitazioni significative in vista. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura e alla percezione di calore durante le ore centrali della giornata. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti nelle prossime ore e nei prossimi giorni a Limbiate.

Tutti i dati meteo di Venerdì 16 Agosto a Limbiate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.4° perc. +24.6° prob. 4 % 2.9 NO max 4.2 Maestrale 65 % 1016 hPa 3 nubi sparse +23.4° perc. +23.5° prob. 2 % 2.7 O max 5.7 Ponente 68 % 1015 hPa 6 nubi sparse +24.4° perc. +24.6° prob. 6 % 1.9 NO max 4.3 Maestrale 63 % 1016 hPa 9 nubi sparse +30° perc. +30.4° prob. 1 % 5.1 S max 3.1 Ostro 46 % 1016 hPa 12 nubi sparse +31.6° perc. +32° prob. 5 % 9.7 S max 8.5 Ostro 42 % 1014 hPa 15 nubi sparse +32.1° perc. +32.3° prob. 12 % 8.1 S max 7.8 Ostro 39 % 1013 hPa 18 nubi sparse +29.2° perc. +29.6° prob. 28 % 5.1 SSO max 9.9 Libeccio 47 % 1012 hPa 21 poche nuvole +25.7° perc. +25.9° prob. 33 % 3.5 O max 12.2 Ponente 61 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 20:25

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.