Previsioni Meteo Lombardia: calo delle temperature all’orizzonte

“La progressiva espansione di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale sul Mediterraneo Occidentale manterrà per il fine settimana ed inizio settimana prossima condizioni di tempo stabile: prevalentemente sereno o poco nuvoloso sulle pianure e disagio da calare forte, con temperature massime fino a 38°C. tra domenica e lunedì. Sui rilievi possibilità di locali rovesci pomeridiani. Tra martedì e mercoledì blanda ondulazione più instabile, con possibilità di qualche piovasco più esteso e temperature che tendono a calare“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo sereno o poco nuvoloso per debole sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime in lieve aumento. In pianura minime tra 22 e 24 °C, massime tra 33 e 36 °C.

Zero termico: attorno a 5000 metri.

Venti: in pianura deboli dai quadranti orientali; in montagna a regime di brezza, con qualche locale rinforzo in quota.

Altri fenomeni: disagio da calore forte sulle pianure.

