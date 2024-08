Previsioni Meteo Lombardia: domenica piogge diffuse e crollo delle temperature

MeteoWeb

“Per la giornata odierna condizioni a tratti instabili associate ad una saccatura in discesa sulla Penisola Iberica, con possibili rovesci o temporali sparsi nel pomeriggio“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Per giovedì permane della debole variabilità con cielo irregolarmente nuvoloso e possibili isolate piogge più probabili e organizzate venerdì; dalla seconda parte della giornata di sabato una saccatura in discesa sull’Europa occidentale favorirà per domenica piogge diffuse sulla Regione e avvezione di masse d’aria più fresche con associato calo sensibile dei valori massimi di temperatura“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, Ferragosto, il bollettino di Arpa Lombardia riporta poco nuvoloso nella notte, dal mattino transito di velature da ovest verso est e nel pomeriggio aumento irregolare della nuvolosità a media quota.

Precipitazioni: possibili rovesci o locali temporali in Appennino nelle ore centrali della giornata, altrove poco probabili sui rilievi.

Temperature: minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve calo. In pianura minime tra 20 e 25 °C, massime tra 31 e 35 °C.

Zero termico: a circa 4300 metri.

Venti: in pianura e in montagna deboli prevalentemente da ovest sudovest.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.