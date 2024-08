Previsioni Meteo Lombardia: fase instabile tra domenica e lunedì

MeteoWeb

“Fino a sabato compreso, si consolida un cuneo di alta pressione esteso dall’Africa settentrionale fino all’Europa centro-orientale. Prevalenti condizioni di stabilità e buon soleggiamento, con precipitazioni isolate ed occasionali circoscritte ai rilievi e temperature massime superiori a 32°C in pianura. Nella giornata di domenica si comincia a risentire degli effetti di una perturbazione atlantica che, fino a tutto lunedì, oscilla di latitudine tra le Isole Britanniche e la Francia“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Tra domenica e lunedì pertanto aumenta significativamente l’instabilità sui rilievi e si ispessisce anche la copertura nuvolosa, con conseguente calo termico; nel corso di lunedì aumenta la probabilità di precipitazioni anche sulla pianura, ma permane moderata incertezza su localizzazione e quantitativi. Nelle giornate successive si va verso una progressiva stabilizzazione; le temperature massime si riportano a ridosso delle medie del periodo“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo poco nuvoloso o al più nuvoloso per transito di nuvolosità medio-alta, a tratti più compatta, specie al pomeriggio.

Precipitazioni: temporali pomeridiani sui rilievi, più probabili su Appennino ed Alpi e Prealpi centro-orientali; altrove assenti o molto poco probabili.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime stazionarie. In pianura valori minimi tra 21 e 25 °C, massimi tra 32 e 36 °C.

Zero termico: intorno a 4200 metri nelle ore centrali della giornata.

Venti: in pianura deboli variabili, in montagna deboli prevalentemente meridionali.

Altri fenomeni: disagio da calore diffusamente forte sulla pianura.

