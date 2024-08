Previsioni Meteo Lombardia: locali rovesci e temporali pomeridiani

MeteoWeb

“Un campo di alta pressione domina dal Mediterraneo all’Europa Orientale, da cui ne consegue anche sulla Lombardia una giornata di sabato soleggiata e molto calda. Tuttavia, un’area depressionaria in ingresso sull’Europa Occidentale farà sentire gradualmente i suoi effetti anche sul Nord Italia a partire da Alpi e Prealpi, con locali rovesci e temporali durante le ore più calde“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. Nella giornata di lunedì 26 “qualche temporale sarà probabile anche sulla pianura, a cui farà seguito un lieve calo delle temperature. Prevalenza di sole e temperature in nuovo aumento da martedì 27“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata odierna, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo sereno o poco nuvoloso in pianura e sull’Appennino, annuvolamenti sparsi su Alpi e Prealpi a prevalente tipo cumuliforme.

Precipitazioni: probabili nel pomeriggio sotto forma di locali rovesci o temporali su Alpi e Prealpi centro-occidentali.

Temperature: massime tra 32-36 °C.

Zero termico: tra 4200-4500 metri.

Venti: ovunque deboli o molto deboli di direzione variabile, a prevalente regime di brezza nelle valli.

Altri fenomeni: Disagio da calore diffusamente tra il moderato e il forte sulla pianura e nei fondivalle posti a quote basse.

Domani in prevalenza poco nuvoloso su pianura e Appennino, con possibilità temporaneamente di annuvolamenti più intensi. Maggiore variabilità su Alpi e Prealpi con annuvolamenti di tipo cumuliforme tra mattino e pomeriggio.

Precipitazioni: possibili sotto forma di locali rovesci al mattino su Alpi e Prealpi, mentre nel pomeriggio saranno maggiormente probabili locali temporali, specie sui settori orientali.

Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie. Valori minimi in pianura tra 19-23 °C, massimi tra 32-35 °C.

Zero termico: intorno a 4200 metri.

Venti: in pianura deboli sud-occidentali; in montagna deboli o moderati sud-occidentali in quota, brezze nelle valli.

Altri fenomeni: Disagio da calore diffusamente moderato sulla pianura e nei fondivalle posti a quote basse.

