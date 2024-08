Previsioni Meteo Lombardia: maltempo in tutta la regione fino a domani

MeteoWeb

Oggi “discesa dall’Europa alla Penisola Italiana della parte meridionale di una struttura depressionaria nordatlantica: marcata instabilità su tutta la regione fino a lunedì mattina e calo delle temperature massime. Quindi ritorno a tempo gradualmente più stabile“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di oggi, 18 agosto, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo nuvoloso o molto nuvoloso.

Precipitazioni: a carattere di rovescio e temporale: fin dal primo mattino a partire dai settori occidentali, in estensione da ovest a est tra tarda mattina e primo pomeriggio, in serata sparse, e tendenti ad esaurirsi sui settori occidentali.

Temperature: minime stazionarie, massime in calo. In pianura minime tra 19 e 22°C, massime tra 24 e 30°C.

Zero termico: intorno a 3900 metri.

Venti: in pianura deboli variabili, con rinforzi nel pomeriggio da est; in montagna inizialmente deboli dai quadranti meridionali, nel corso del pomeriggio in rotazione e rinforzo da nord.

Domani inizialmente nuvoloso o molto nuvoloso. Dal mattino nuvolosità in attenuazione a partire da ovest. In giornata poco nuvoloso o velato, con addensamenti sui settori orientali e meridionali.

Precipitazioni: sui settori orientali e meridionali sparse fino a tarda mattina, residue in giornata. Anche a carattere di rovescio e temporale. Altrove meno probabili.

Temperature: minime in calo, massime in aumento. In Pianura minime intorno a 21°C, massime intorno a 28°C.

Zero termico: intorno a 4100 metri.

Venti: in pianura deboli prevalentemente dai quadranti orientali; in montagna deboli dai quadranti settentrionali.

